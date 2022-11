L’acteur de Phone Bhoot Ishaan Khatter coupe son gâteau d’anniversaire avec les co-stars Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi [Watch Video]

Spécial anniversaire d’Ishaan Khatter : Les stars de Phone Bhoot Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter sont occupées à promouvoir leur film. Phone Bhoot débarque sur grand écran ce vendredi 4 novembre. Peu importe à quel point les acteurs étaient occupés à promouvoir leur film, ils n’ont pas oublié de célébrer l’anniversaire de leur co-acteur Ishaan Khatter. Ishaan a eu 27 ans ce jour-là. Ils ont fait des films fantastiques jusqu’à présent, et pourtant le meilleur film est en route. Pendant la promotion du film Phone Bhoot, le casting vedette a célébré l’anniversaire d’Ishaan et l’acteur a coupé son gâteau d’anniversaire. Regarder la vidéo.