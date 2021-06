Le 14 juin marquera le premier anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput. De nombreux acteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision ne croient toujours pas que l’acteur n’est plus, en particulier ses proches tentent toujours de se réconcilier avec la réalité tragique.

Maintenant, quelques jours avant son premier anniversaire de mort, l’acteur Karanveer Mehra, co-vedette de « Pavitra Rishta » de Sushant Singh Rajput, a déclaré que cela lui brisait le cœur de parler de l’acteur dans le passé (tendu). C’est déchirant, a déclaré Karanveer.

Karanveer et Sushant Singh Rajput n’étaient pas seulement des co-stars, mais de grands amis hors écran et ont passé beaucoup de temps ensemble.

Dans une interview avec ETimes, Karanveer Mehra a déclaré que Sushant le traitait comme un jeune frère et était très passionné et enthousiaste pour sa carrière. « Il a vécu sa vie selon un code, qui était ‘planifiez votre travail et travaillez votre plan’. Il avait toujours l’habitude de dire ‘ne vous dites pas à quel point le problème est gros, dites au problème à quel point vous êtes gros’. J’ai appris ainsi beaucoup de lui et c’est lui qui m’a appris qu’il ne fallait jamais abandonner… Je me maudis de ne pas pouvoir l’aider », a-t-il partagé.

Parlant du premier anniversaire de Sushant, Karanveer a ajouté: « Je lève les yeux et prie pour son bonheur, et le remercie pour le bien qu’il a fait pour beaucoup d’entre nous. J’aimerais qu’il y ait un moyen de lui dire que tu me manques mon pote . »

Le décès de Sushant Singh Rajput l’année dernière a été un jour sombre pour tout le monde dans l’industrie. Il a été retrouvé mort, pendu au ventilateur de plafond de son domicile à Bandra, à Mumbai.