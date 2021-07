L’acteur de Paul Corrie, Peter Ash, a un célèbre cousin secret, mais savez-vous qui c’est ?

CORONATION L’acteur de rue Peter Ash a un cousin secret célèbre que vous pouvez reconnaître.

Le joueur de 36 ans a joué Paul Foreman sur les pavés depuis 2018, mais il s’avère qu’il a un parent bien connu qui est également apparu dans le feuilleton le plus ancien au monde.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Peter est le cousin germain de William Ash, 44 ans, qui a joué le rôle de Spike dans Corrie alors qu’il n’avait que 10 ans.

Il a dépeint Spike qui a assisté à la fête caritative organisée dans la rue en août 1987.

Ce n’était pas la dernière fois que Peter figurait dans la série, puisqu’il est revenu au programme en février 2002.

Il a joué le criminel Johnny James, qui a tenté de détourner la voiture de Rita Sullivan après avoir mené un raid armé dans un bureau de poste rural.

L’acteur a joué dans Waterloo Road pendant deux ans et a interprété l’ancien directeur adjoint et professeur de sciences Chris Mead.

Plus récemment, il a fait une apparition dans Casualty, dans le cadre d’un scénario de violence domestique jouant le rôle de Kevin.

L’alter-ego de Peter a du mal avec le feuilleton en ce moment car il a été arrêté après avoir été piégé par Todd Grimshaw pour vol.

Billy convoque Todd, Summer et Will au bistrot et leur dit qu’il fait la fête car il a eu le feu vert pour dépenser 7 000 £ en chaleur

pompe pour la maison de transition.





Will coince Todd et suggère que s’il se bat pour de l’argent, il devrait le voler à Billy.

Alors que Todd s’apprête à voler la pompe à chaleur, Ed retourne dans la cour, il entend un bruit et Todd est rapidement obligé de se cacher et quand Ed signale que la pompe à chaleur est volée, il soupçonne immédiatement Paul.

Craig trouve Paul dans les Rovers, clairement ivre et l’interroge

à propos de la pompe à chaleur volée tandis que Billy et Todd regardent Craig malmener un Paul en colère dans une voiture de police.

La police interroge Paul au sujet de la pompe à chaleur volée. Les gens croiront-ils que Paul est innocent et les mensonges de Todd le rattraperont-ils enfin ?

ITV

Paul a été arrêté après avoir été accusé d’un vol commis par Todd Grimshaw[/caption]

Alamy

William a huit ans de plus que son cousin Paul[/caption]