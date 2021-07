L’acteur de ‘Patiala Babes’ Anirudh Dave révèle que Satish Kaushik l’a aidé pendant qu’il luttait contre COVID-19

L’acteur de ‘Patiala Babes’ Anirudh Dave, qui est récemment sorti de l’hôpital après avoir combattu le COVID-19 pendant plus de 55 jours, a révélé que l’acteur-cinéaste Satish Kaushik a prolongé son aide et s’est assuré qu’il reçoive le meilleur traitement et les meilleures installations quand il en avait besoin le les plus.

Dave a été infecté par COVID lors du tournage d’une série Web à Bhopal. Satish Kaushik faisait partie de la même émission pour laquelle Dave tournait et les deux ont développé un lien pendant le tournage de la série. En fait, les deux sont devenus amis pour la première fois lorsque Kaushik a choisi Dave dans son film « Choriyan Choron Se Kam Nahi Hoti ».

Maintenant, tout en déclarant que Satish Kaushik l’a aidé pendant son rétablissement de COVID, Anirudh a déclaré que l’acteur-cinéaste principal lui avait fait changer son air d’appel d’une chanson » Mera Naam Joker » à une piste du film » Mr India « .

Anirudh a déclaré à ETimes : « Satishji a beaucoup aidé. Il a parlé aux médecins et à beaucoup de gens pour moi… mon appel était Kal khel mein hum ho na ho (de Mera Naam Joker de Raj Kapoor). Satishji a dit que je devrais remplacez-le par celui de Mr India. » Actuellement, la mélodie d’appel d’Anirudh est « Zindagi Ki Yahi Reet Hai » de « Mr India ».

Lorsqu’il a été contacté, Satish Kaushik a déclaré à ETimes : « Je suis ravi que Dave aille bien maintenant. J’ai fait exactement ce que j’avais à faire. Mais plus que moi, c’est mon ami Dilip Survyavanshi de Bhopal qui m’a aidé. »

Pour les non-initiés, Satish Kaushik et sa fille Vanishka avaient contracté le COVID et tous deux ont été hospitalisés en mars.

Quant à Anirudh, il admet également que le soutien de sa famille, de ses médecins, du personnel infirmier et des amis de l’industrie du divertissement l’a énormément aidé.

Parlant de son séjour à l’hôpital pour se remettre du virus, Anirudh a déclaré: « Voir des patients qui souffrent, des cas graves avec diverses infections, les entendre hurler de douleur était pour le moins difficile. Himmat rakhna mushkil tha. C’était une période douloureuse et on ne pouvait pas non plus les exclure car tout le monde était dans une seule pièce de l’unité de soins intensifs. Après que je sois passé dans une chambre privée, l’agitation de l’hôpital et de regarder les situations d’urgence être traitées était quelque chose que je ne pourrai jamais oublier . Rester positif n’a pas été facile »,

« Le karma compte comme si j’avais aidé quelqu’un dans la vie ou fait du bien, c’est ce que j’ai gagné. Je ressens de bons voeux et j’aime kamaya hai life mein. Ils m’ont aidé à garder ma force et mon énergie positive. Je le ferais Je ne pouvais pas parler aux gens car j’avais un masque à oxygène, alors je parlais un peu en langue des signes par appel vidéo ou par SMS. Même maintenant, parler de tout cela me rend si émotif », partage-t-il en remerciant son famille pour tout le soutien.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa femme l’avait accueilli, il a déclaré : « J’avais l’impression de rentrer à la maison après avoir remporté une guerre défiant la mort. Mes parents, ma femme et mes beaux-parents étaient heureux et soulagés de me voir à la maison. Enfin, je pouvais voir le prunelle de mes yeux, mon petit Anishq, après deux mois, qui m’a le plus manqué. Shopu (il appelle affectueusement sa femme Shopu) m’a préparé un gâteau et mon retour a été célébré en fanfare. Je pouvais voir le bonheur sur les visages de chacun. «

L’acteur est actuellement à Kota et a été informé de l’alitement pendant un mois.