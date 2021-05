L’acteur de ‘Patiala Babes’ Anirudh Dave en soins intensifs après un COVID-19 positif

L’acteur Aniruddh Dave qui, le 23 avril, a pris son compte sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle qu’il avait testé COVID-19 positif, a été transféré aux soins intensifs après que sa santé se soit détériorée.

Vendredi soir, l’amie et actrice d’Anirudh, Aastha Chaudhary, s’est rendue sur Instagram pour informer ses fans de la santé d’Anirudh. Tout en partageant la nouvelle, Aastha a appelé les fans à prier pour lui et son rétablissement.

Dans le post, elle a écrit: « Besoin de prières pour notre ami @aniruddh_dave. Il est aux soins intensifs. Veuillez consacrer une minute et prier pour lui ».

Jetez un œil à l’article ici:

Le 23 avril, l’acteur de ‘Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki’ s’était rendu sur Instagram pour informer ses fans qu’il avait été testé positif au nouveau coronavirus. Dans sa note, Anirudh a ajouté qu’il était resté isolé pour éviter de propager le virus. Il a mentionné qu’il consultait un médecin tout en déclarant catégoriquement que bien qu’il ait un état d’esprit positif, il voulait évidemment que son test COVID-19 soit négatif.

Pour l’inversé, Anirudh sera vu dans « Bell Bottom » d’Akshay Kumar qui devrait être présenté en première sur la plate-forme OTT Disney Hotstar le 28 mai.

Se rappelant le moment où ils ont tourné pour le film au Royaume-Uni, Anirudh avait déclaré: « La maison de production s’est assurée que nous étions en sécurité. Ils ont créé une bulle dans laquelle personne ne pouvait entrer de l’extérieur. Ils ont pris toutes les précautions. Ce fut une bonne expérience pour travaillez avec eux. «

L’équipe de « Bell Bottom » était en Écosse en août 2020 pour tourner pour le calendrier international du film. C’était le premier film à être tourné internationalement au milieu de la pandémie. Le film est écrit par Aseem Arrora, réalisé par Ranjit M Tewari et produit par Jackky Bhagnani, Nikkhil Advani et Deepshikha Deshmukh. Il comprend notamment Akshay Kumar, Vaani Kapoor, Huma Qureshi et Lara Dutta.

Quant à Anirudh, il a réalisé plusieurs émissions de télévision telles que « Woh Rehne Waali Mehlon Ki », « Mera Naam Karegi Roshan », « Phulwa », « Patiala Babes » et « YARO Ka Tashan » et s’est taillé une place dans le industrie.