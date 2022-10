L’acteur de Pathaan, Shah Rukh Khan, engage un réalisateur international pour former Aryan Khan ? [Read Deets]

Shah Rukh Khan est l’une des plus grandes superstars de l’industrie cinématographique indienne. Ses enfants ont grandi et maintenant, tout le monde veut savoir quand ils feront leurs débuts d’acteur. Alors que Suhana Khan tourne déjà pour ses débuts The Archies, il n’est pas encore révélé si quand et avec quel film Khan aryen fera ses débuts. Cependant, il a été rapporté qu’avant de s’explorer en tant qu’acteur, Aryan souhaite faire quelque chose derrière la caméra. Il a été rapporté qu’il travaille sur une série Web qui sera produite par Red Chillies Entertainment.

L’entraînement d’Aryan Khan ?

Il n’y a pas d’annonce officielle concernant la série, mais maintenant, selon un rapport de Pinkvilla, Shah Rukh Khan a fait appel au réalisateur israélien Lior Raz de Fauda pour former Aryan Khan. Une source a déclaré au portail qu’Aryan travaille sur un scénario avec un groupe d’écrivains pour une série Web qui sera produite par Red Chillies Productions, et l’un des écrivains est Lior Raz.

La source a ajouté que le travail sur le projet a déjà commencé et qu’il pourrait commencer d’ici la fin de l’année. Apparemment, Aryan veut apprendre le processus de réalisation de films, et avant de devenir réalisateur, il veut commencer sa carrière d’écrivain.

Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, il sera intéressant de voir une série Web écrite par Aryan Khan.

Les prochains films de Shah Rukh Khan

En parlant de SRK, l’acteur a trois films en préparation. Il sera vu dans Pathaan dont la sortie est prévue le 25 janvier 2023. Le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. La superstar a également Jawan qui est réalisé par Atlee et met également en vedette Nayanthara dans le rôle principal. Il sortira en juin 2023.

Sa dernière sortie en 2023 sera Dunki. Réalisé par Rajkumar Hirani, le film présente également Taapsee Pannu, et sa sortie est prévue pour Noël 2023.