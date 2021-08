L’acteur de Paddy Kirk d’Emmerdale, Dominic Brunt, est marié à une autre star du soap, mais la reconnaissez-vous ?

Ce n’est pas seulement à l’écran qu’une romance de feuilleton peut s’épanouir – avec beaucoup de nos stars préférées qui tombent amoureuses dans la vraie vie.

C’est certainement le cas de l’acteur de Paddy Kirk d’Emmerdale, Dominic Brunt, qui est marié à une autre star du feuilleton hors écran.

Dominic Brunt d'Emmerdale est marié à une autre star du savon dans la vraie vie

Joanne Mitchell et Dominic Brunt se sont mariés en 2003

L’acteur de 51 ans incarne l’adorable vétérinaire du village dans le feuilleton ITV depuis 1997.

Il est juste de dire que Paddy a eu sa juste part de relations de montagnes russes pendant cette période, avec quatre mariages à son actif ainsi que plusieurs affaires.

Mais le drame relationnel de Dominic n’est définitivement qu’à l’écran car l’acteur est marié à sa collègue actrice Joanne Mitchell depuis 2003.

Dominic et Joanne ont deux enfants ensemble – des fils appelés Mickey-Joe et Danny-Lee.

Joanne a fait un certain nombre d’apparitions à la télévision au fil des ans et n’est pas étrangère à soapland, étant apparue à plusieurs reprises dans Emmerdale.

L’actrice de 49 ans a eu quatre rôles dans le feuilleton ITV, jouant Susan Davies, une sage-femme appelée Yeo et DS Karen Barnborough.

Plus récemment, elle a interprété Sandra Flaherty – la mère de Liv Flaherty – qui a dégoûté les fans dans des scènes récentes lorsqu’elle a encouragé sa fille alcoolique à prendre un verre pour oublier ses malheurs.

En plus d’Emmerdale, Joanne a fait une apparition dans Coronation Street en tant que mère de Kalya Clifton, Marsha en 2018.

L’actrice est également apparue dans des émissions telles que Doctors, Waterloo Road et Casualty ainsi que Bad Girls, Heartbeat et A Touch of Frost.

Les spoilers ont révélé qu’il y avait un drame pour Paddy la semaine prochaine à Emmerdale alors que Kim décide d’utiliser le complot empoisonné de son fils Jamie contre le vétérinaire.

Kim rencontre Paddy et Chas dans The Woolpack et explique que Jamie a obtenu le diazépam qu’il a utilisé pour l’empoisonner chez les vétérinaires.

La reine de la ferme familiale indique clairement que la pratique de Paddy pourrait être en grande difficulté à moins qu’il ne se débarrasse de Jamie pour de bon.

Que va décider Paddy de faire ?