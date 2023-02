L’acteur de “NYPD Blue” Austin Majors est mort à 27 ans, de nouveaux détails émergent sur ses derniers jours

L’enfant star de “NYPD Blue” Austin Majors est décédé samedi à l’âge de 27 ans – et de nouveaux détails sur ses derniers jours font leur apparition.

Un représentant du Hilda L. Solis Care First Village à Los Angeles a confirmé mardi à Fox News Digital que Majors était un résident de leur “programme de logement provisoire”.

Selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, Majors est décédé dans une “résidence”.

Une cause officielle de décès a été “différée dans l’attente d’une enquête supplémentaire”.

AUSTIN MAJORS, ENFANT ACTEUR “NYPD BLUE”, MORT À 27 ANS

Selon son site Web, le Hilda L. Solis Care First Village “est un établissement de logement provisoire de 60 000 pieds carrés qui offre 232 lits aux personnes sans abri et des services de soutien sur place”. Parmi ces lits, 100 se trouvent dans des “roulottes de maisons mobiles temporaires à un étage” et les 132 autres se trouvent à l’intérieur de deux bâtiments pour résidents permanents.

Les bâtiments résidentiels de trois étages sont constitués de conteneurs d’expédition qui abritent deux unités dans chaque conteneur, indique le site Web.

La sœur des majors, Kali Raglin, avait précédemment déclaré à Fox News Digital que les responsables avaient partagé avec elle que la cause du décès de son frère était une « suspicion fentanyl empoisonnement avec une enquête en cours.”

Les majors sont apparus sur sept saisons de la série à succès “NYPD Blue” en tant que Theo Sipowicz, ce qui lui a valu plusieurs apparitions dans “Selon Jim”, “American Dad!” “Desperate Housewives”, “Un Noël accidentel” et “Comment j’ai rencontré votre mère.”

Sa co-vedette de “NYPD Blue”, Dennis Franz, s’est souvenue de son fils à l’écran, disant qu’il était une “joie” de travailler avec lui.

“J’ai été tellement choqué et attristé d’apprendre le décès d’Austin. Austin a toujours été une telle joie d’avoir sur le plateau, il a apporté des sourires et du bonheur à tout le monde”, a déclaré Franz dans un communiqué à Fox News Digital.

“Certaines de mes scènes préférées au cours des 12 années de ‘NYPD Blue’ sont avec ‘Sipowicz’ et ‘Theo.’ Chaque jour qu’Austin travaillait, je le saluais avec une chanson spéciale, ‘It’s Austin Major’s Day’ chantée sur l’air de ‘Howdy Doody Time.'”

Franz a noté qu’il n’était pas resté en contact avec les majors. “Bien que nous ne soyons pas restés en contact depuis la fin de la série en 2005, je me souviendrai toujours de lui avec affection. Mon amour et mes condoléances à sa famille.”

Dans une déclaration partagée avec Fox News Digital, la famille de Majors a déclaré: “Austin Majors (Setmajer-Raglin) était un être humain artistique, brillant et gentil. Austin était très heureux et fier de sa carrière d’acteur. Depuis qu’il était petit , il n’a jamais connu d’étranger et son but dans la vie était de rendre les gens heureux.

“Il a grandi dans une petite ville où il aimait camper et pêcher avec sa famille et sa troupe de scouts. Il aimait son chien, Sunny, et le cheval sur lequel il a grandi, Balla. Il a obtenu son diplôme de Salutatorian au lycée tout en étant un Eagle actif. Scout et membre de la communauté, il est diplômé de l’USC’s School of Cinematic Arts avec une passion pour la réalisation et la production musicale.

“La sœur cadette d’Austin, Kali, dit que ses plus beaux souvenirs avec Austin ont grandi sur le plateau avec lui, fait du bénévolat lors d’événements avec” Kids With a Cause “et fait de la randonnée ensemble. Austin était le genre de fils, de frère, de petit-fils et de neveu qui nous a rendus fiers et il nous manquera profondément pour toujours”, conclut le communiqué.

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.