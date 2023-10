Richard Moll, l’acteur surtout connu pour le rôle de l’huissier Bull Shannon dans “Night Court”, est décédé à l’âge de 80 ans.

Un représentant de Moll a confirmé à Fox News Digital que l’acteur est décédé plus tôt cette semaine à son domicile de Big Bear Lake en Californie. La cause du décès n’a pas été révélée.

“Le Studio Talent Group pleure le décès de notre client acteur de longue date, l’indomptable Richard Moll. Acteur doué et humanitaire, il était un père attentionné et aimant avec une personnalité indéniablement unique”, peut-on lire dans le communiqué.

“Immensément talentueux, parfois incompris… Il était au propre comme au figuré un personnage plus grand que nature. Il était un merveilleux membre de la famille Studio Talent Group.”

Moll a interprété Bull Shannon dans la série télévisée à succès “Night Court” de 1984 à 1992. Il a joué aux côtés de Harry Anderson et John Larroquette.

Son personnage a noué une étroite amitié avec l’autre huissier du tribunal, Roz Russell, interprété par Marsha Warfield. Bull était connu pour son slogan « Ohh-kay » et sa vision du monde sombre mais douce.

Cependant, l’imposant acteur mesurant 6 pieds 8 pouces n’a pas participé au redémarrage de “Night Court”. La finale originale de “Night Court” s’est terminée avec l’enlèvement de son personnage par des extraterrestres qui avaient besoin de quelqu’un de grand pour atteindre les objets sur leurs étagères les plus hautes.

Moll a déménagé à Los Angeles en 1968 pour poursuivre sa carrière d’acteur à Hollywood. Les réalisations remarquables de l’acteur vétéran se sont étendues sur près de soixante ans.

Il a joué un cannibale dans une publicité Hertz aux côtés de Don Adams, puis de Joseph Smith dans un biopic de 1977 sur Brigham Young avant de décrocher des rôles dans des épisodes de “Welcome Back”, “Kotter” et “The Rockford Files”.

En 1979, Moll a été choisi pour incarner un gangster dans l’épisode en deux parties “Happy Days” “Fonzie’s Funeral”, qui a conduit à des apparitions dans deux autres émissions créées par Garry Marshall, “Laverne & Shirley” et “Mork & Mindy”.

Moll a également été présenté dans un épisode en deux parties de « The Facts of Life » en 1987 et est revenu sous le nom de « The Drifter » dans la comédie Nickelodeon 1999-2002 « 100 Deeds for Eddie McDowd ».

Il a apporté sa voix grave et caractéristique à divers projets de jeux vidéo et de bandes dessinées comme “Batman: The Animated Series” dans le rôle d’Harvey Dent et est apparu dans des films d’horreur dont “Ghost Shark” en 2013 et “Slay Belles” en 2018.

Il a interprété Scorpion dans “Spider-Man: The Animated Series” des années 1990 et a joué des rôles mineurs dans “The Flintstones” de 1994, la comédie d’Arnold Schwarzenegger “Jingle All the Way” et “Scary Movie 2”.

Lorsque Moll n’était pas à la télévision ni sur les plateaux de cinéma, il était un passionné d’observation des oiseaux et aimait la nature.

Moll laisse dans le deuil ses enfants, Chloé et Mason Moll; ex-femme, Susan Moll; et les beaux-enfants Cassandra Card et Morgan Ostling.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.