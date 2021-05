L’acteur de ‘Naagin’ Sanjay Gandhi sur la crise financière face à la pandémie

La pandémie de COVID-19 a durement touché tout le monde, entraînant des pertes d’emplois et une crise financière majeure pour les gens. Les gens de tous les horizons ont fait les frais du verrouillage, y compris les acteurs.

Au cours de la dernière année, plusieurs acteurs de la télévision ont parlé de leurs difficultés financières et de la façon dont ils ont été touchés par la pandémie de coronavirus. L’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », Sanjay Gandhi, a maintenant parlé du manque de travail dans l’industrie et de la façon dont il cherchait du travail.

En parlant à Hindustan Times, l’acteur a déclaré: « Tant d’acteurs sont assis à la maison et sont sans emploi. Il y a un manque de travail et les rôles sont offerts à bas prix. L’humeur de l’industrie est très faible. Votre seul espoir est que les choses s’améliorent un jour. Chaque jour, j’apprends le décès d’une personne que je connaissais à cause du Covid-19. Les gens souffrent et alors que je veux aider les gens, mais je me sens impuissant. Je ne suis pas riche et je suis dans une crise financière car je n’ai pas joué depuis juillet 2020 dans ‘Nagin 4’. Je vis dans une maison louée et j’ai des dépenses tous les mois. Il n’y a pas de travail, pas d’argent, pas de projet d’avenir !

Sanjay manque également de rencontrer ses amis de l’industrie et de dépendre d’eux pour un soutien émotionnel. Le fait que certains de ses amis aient contracté le virus a également stressé l’acteur qui est maintenant anxieux de sortir travailler car « c’est risqué »

« De plus, aujourd’hui je suis en bonne santé, mais serai-je le même demain ? Il n’y a aucune garantie. Je dois faire attention à moi-même et à ma santé et je dois aussi sortir de la maison et travailler, ce qui est risqué. Kare toh kya Karen ? ajoute l’acteur de 50 ans.

Sanjay trouve également frustrant que seuls quelques rôles soient disponibles et pense que les acteurs principaux ne devraient pas être appelés pour des auditions. L’acteur a partagé qu’il était allé à une audition et qu’il avait même été sélectionné, mais les honoraires proposés étaient si bas que cela lui semblait « irrespectueux ».

« Il y a deux types de personnes qui travaillent à l’ère du Covid. L’un est majboor et l’autre est mazdoor. Les deux n’ont pas d’autre choix que de travailler à quelque titre que ce soit. C’est une situation mauvaise et effrayante. Certaines maisons de production utilisent le verrouillage comme excuse pour réduire les honoraires des acteurs de 50 ou 60%. C’est pourquoi les acteurs refusent de telles offres et préfèrent attendre. Après une audition, un ok, pour se voir offrir des cacahuètes en rémunération du rôle de l’antagoniste principal n’a pas été fait. Je me sentais blessé, bouleversé et irrespectueux. Au lieu d’accepter une telle somme dérisoire, je préfère rester à la maison », a-t-il déclaré.