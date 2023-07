L’acteur de Naagin 6 Vatsal Sheth et sa femme Ishita Dutta ont eu un petit garçon

Et un autre couple populaire du monde du divertissement a embrassé la parentalité. Nous parlons d’acteurs de cinéma et de télévision réputés Ishita Dutta et Gaine de Vatsal. Les tourtereaux ont accueilli un petit garçon ! Oui, tu l’as bien lu. Cette année encore, Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar ont accueilli un petit garçon, et Gauahar Khan et Zaid Darbar ont également accueilli un petit garçon cette année. Et maintenant, les jodi Rishton Ka Saudagar – Baazigar ont également accueilli un petit garçon !

Ishita Dutta et Vatsal Sheth accueillent un petit garçon

Selon un rapport dans ETimes, Ishita Dutta et Vatsal Sheth ont accueilli un petit garçon mercredi. Les sources informent le portail que la maman et le bébé vont bien. Ishita Dutta sera libérée vendredi. Toute la famille est super heureuse, indique le rapport dans le portail d’informations sur le divertissement. Il y a quelques heures à peine, Ishita avait posté une note sur son Instagram disant que les derniers mois n’étaient pas faciles. Elle était allongée sur le lit avec une couverture.

Découvrez la dernière vidéo d’Ishita Dutta et Vatsal Sheth ici :

Ishita Dutta sur l’équilibre entre travail et grossesse

Dans une ancienne interview, Ishita Dutta a parlé de l’équilibre entre le travail et la grossesse. L’actrice a partagé qu’elle avait terminé tous ses tournages avant le début du troisième trimestre. Elle voulait rester à la maison au cours du dernier trimestre et attendre le bébé. Ishita a révélé que tout le monde s’inquiétait pour elle alors qu’elle travaillait encore pendant sa grossesse. L’actrice se souvient avoir pris environ 16 à 17 vols au cours du premier trimestre, période extrêmement cruciale pour une future maman. Ishita partage qu’elle était extrêmement prudente et que l’équipage était merveilleux.

Vatsal Sheth sur l’acceptation de la parentalité

Plus tôt, Vatsal Sheth a partagé qu’ils ne prévoyaient pas consciemment d’avoir un enfant. Ils voulaient se concentrer sur leur carrière et s’installer eux aussi. L’acteur partage que le travail continue au fur et à mesure que l’on travaille dur. Vatsal semblait très excité d’être père et a partagé que les gens l’appelaient et lui posaient des questions sur son bébé. Il a révélé que lui et Ishita regardaient des vidéos de bébé ensemble et avaient beaucoup appris sur les nouveau-nés. Quand ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, Vatsal avait une chambre qu’il allait utiliser pour lui-même mais maintenant, ce sera la chambre de leur bébé.

Félicitations au couple magnifique et bienvenue dans le monde, bébé !