L’acteur de ‘Naagin 3’ Pearl V Puri arrêté pour avoir prétendument violé une fille mineure, Anita Hassanandani se montre à son soutien

L’industrie de la télévision indienne a été prise d’assaut il y a quelques jours lorsque le couple d’acteurs Nisha Rawal et Karan Mehra ont dévoilé en public leur relation détériorée. Karan Mehra a été arrêté pour violence domestique à la suite de la plainte de Nisha et a ensuite été libéré sous caution. Cependant, une plainte a été déposée contre la star de « Yeh Rishta Kya Kehlata hai » et une enquête est en cours.

Maintenant, il est apparu qu’un autre acteur de télévision, Pearl V Puri de la renommée de ‘Naagin 3, a été arrêté.

Selon un rapport publié dans India Today, l’acteur de « Phir Bhi Na Maane…Badtameez Dil » a été arrêté pour une affaire présumée de viol et d’agression.

L’acteur, qui a été vu pour la dernière fois dans « Brahmarakshas 2 », a été accusé d’avoir violé une mineure avec cinq autres personnes. Selon un rapport de l’Hindustan Times, Pearl et cinq autres personnes ont été arrêtées à Vasai en lien avec le viol d’une mineure.

Sanjay Patil, DCP Zone 2, Mira Bhayander Vasai Virar, a déclaré à HT : « L’incident est ancien mais la victime mineure de 17 ans s’est plainte auprès de nous avec sa mère au poste de police et nous avons enregistré le cas en vertu de l’article 376 (viol) de Loi sur l’IPC et la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), 2012″ Patil a ajouté que Pearl est placé en garde à vue par le tribunal de Vasai.

La mineure aurait prétendu que Puri lui avait pris des faveurs sexuelles en lui promettant une carrière dans des feuilletons télévisés.

Pendant ce temps, dès que la nouvelle a éclaté, la co-star de Pearl’s Naagin 3, Anita Hassanandani, a exprimé son soutien. Partageant une photo avec lui sur Instagram, elle a écrit: « Je me suis réveillée avec des nouvelles absurdes à propos de @pearlvpuri, je le connais! Ce n’est PAS vrai … ne peut PAS être vrai … tous les mensonges. Je suis sûr qu’il y a plus à Et la vérité sortira bientôt. Je t’aime @pearlvpuri #ISTANDWITHPEARL. «

Pearl V Puri a fait ses débuts d’acteur en 2013 avec Dil Ki Nazar Se Khoobsurat et a depuis figuré dans plusieurs émissions de télévision.