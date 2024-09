L’acteur de My Name Is Khan, Parvin Dabas, aux soins intensifs après un accident de voiture ; sa femme Preeti Jhangiani à ses côtés à l’hôpital : Reportages : Bollywood News

L’acteur Parvin Dabas est actuellement soigné dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Mumbai à la suite d’un grave accident de la route survenu samedi matin. Les rapports indiquent qu’il a été impliqué dans une collision, ce qui a nécessité une attention médicale immédiate. Selon Indian Express, selon une source proche de l’acteur, « les médecins ont effectué tous les tests et sa femme, l’actrice Preeti Jhangiani, est à ses côtés à l’hôpital ».

L’acteur de My Name Is Khan, Parvin Dabas, aux soins intensifs après un accident de voiture ; sa femme Preeti Jhangiani à ses côtés à l’hôpital : Reportages

La Pro Panja League, une organisation cofondée par Dabas, a publié une déclaration concernant son état de santé. On peut y lire : « Nous avons le regret d’informer que Parvin Dabas, cofondateur de la Pro Panja League, a été hospitalisé et se trouve aux soins intensifs de l’hôpital Holy Family de Bandra à la suite d’un malheureux accident de voiture survenu aux premières heures de samedi matin. Les détails de l’incident sont encore en cours d’élaboration, mais nous pouvons confirmer que M. Dabas reçoit actuellement des soins médicaux. Nos pensées vont à Parvin et à sa famille pendant cette période difficile. La direction de la Pro Panja League suit de près la situation et fournira des mises à jour si nécessaire. Nous demandons à M. Dabas et à ses proches de respecter la confidentialité. Nous souhaitons à Parvin un rétablissement rapide et complet. »

Parvin Dabas s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique, étant reconnu pour sa performance exceptionnelle dans la comédie acclamée Khosla Ka GhoslaSon travail couvre une variété de genres, y compris des apparitions notables dans Je m’appelle Khan et Ragini MMS 2. Il a également été vu dans Fabriqué au paradis série.

L’acteur est marié à l’actrice Preeti Jhangiani. Ensemble, ils sont parents de deux enfants.

À LIRE AUSSI : Preeti Jhangiani félicite la police de Mumbai pour avoir retrouvé un téléphone perdu en deux heures

Plus de pages : Collection du box-office de My Name Is Khan, Critique du film My Name Is Khan

ACTUALITÉS DE BOLLYWOOD – MISES À JOUR EN DIRECT

Attrapez-nous pour les dernières nouvelles de Bollywood, la mise à jour des nouveaux films de Bollywood, la collection au box-office, la sortie de nouveaux films, les actualités de Bollywood en hindi, les actualités de divertissement, les actualités en direct de Bollywood aujourd’hui et les films à venir 2024 et restez à jour avec les derniers films hindi uniquement sur Bollywood Hungama.