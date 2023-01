L’acteur de ‘Ms Marvel’ revient après l’allégation de ‘Honey Trap’ de l’ancien officier de Pak

Les acteurs pakistanais Sajal Ali, Kubra Khan et Mehwish Hayat ont démenti les allégations selon lesquelles ils auraient été utilisés comme “pièges à miel” par l’armée du pays. Sajal Ali, qui a joué aux côtés de Sridevi dans le film de Bollywood “Mom”, a déclaré que la diffamation est la pire forme d’humanité et de péché.

“C’est très triste que notre pays devienne moralement dégradé et laid ; la diffamation est la pire forme d’humanité et de péché”, a tweeté l’acteur de 28 ans.

Il est très triste que notre pays devienne moralement avili et laid ; la diffamation est la pire forme d’humanité et de péché. — Sajal Ali (@Iamsajalali) 2 janvier 2023

Sa déclaration intervient après qu’un officier de l’armée pakistanaise à la retraite, Adil Raja, a affirmé dans une vidéo YouTube que certaines des actrices du pays étaient utilisées par l’armée pour piéger des politiciens. Il ne nomme pas les acteurs de la vidéo mais a donné leurs initiales.

Les détectives d’Internet ont rapidement conclu que les acteurs en question pourraient être Sajal Ali, Mahira Khan, Kubra Khan et Mehwish Hayat.

Kubra Khan a également répondu aux allégations de l’ex-officier militaire en disant qu’elle prendrait des mesures contre lui. Dans une histoire Instagram, elle a écrit “Je suis restée silencieuse au début parce qu’évidemment une fausse vidéo ne va pas prendre le dessus sur mon existence, mais ASSEZ, C’EST ASSEZ.”

“Apko lagta hai ke koi random log Mujhe pe behte bithaye ungli uthayenge Aur main chup behtoongi toh apki soch hai. Donc, M. Adil Raja avant de commencer à accumuler des allégations sur les gens, ayez d’abord des preuves.”

Elle a demandé à Adil Raja de fournir des preuves dans les trois jours ou de s’excuser publiquement.

Mehwish Hayat, qui a joué un rôle clé dans l’émission Marvel “Ms Marvel”, a qualifié les allégations de sans fondement et a déclaré que cela devait cesser maintenant.

“Honte à vous de répandre des allégations et des insinuations sans fondement sur quelqu’un dont vous ne savez rien et encore plus honte aux gens qui croient aveuglément à ces conneries”, a écrit M. Hayat sur Instagram.

“Mais ça s’arrête et ça s’arrête maintenant ! Je ne permettrai plus à personne de diffamer mon nom de cette manière”, a-t-elle ajouté.

Les acteurs Mahira Khan se sont abstenus de réagir à la polémique en cours.