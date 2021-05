L’acteur de ‘Mouse’ Lee Seung Gi est en couple avec la star de ‘Hwarang’ Lee Da In, confirme son agence

L’acteur sud-coréen Lee Seung Gi et l’actrice de ‘Hwarang’ Lee Da In sont en couple. Et juste comme ça, un autre couple de stars est né.

Selon Sports Kyunghyang, les deux acteurs se fréquentent depuis la fin de l’année dernière. Selon l’agence, leur passion commune pour le théâtre et leur passe-temps commun de jouer au golf ont rapproché les deux.

Il est rapporté que les gens de l’industrie étaient au courant de la relation entre Lee Seungi-gi et Lee Da-in dans une certaine mesure. On dit que Seungi-gi a passé son temps libre avec Da-in chaque fois qu’il ne tournait pas pour son drame récemment terminé « Mouse ». Il a également progressivement informé ses connaissances de leur relation.

Le 24 mai, l’agence Da-in a confirmé la nouvelle de la relation entre Lee Seung-Gi et Lee Da-in: «Nous avons vérifié avec l’actrice Lee Da In elle-même, et elle a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés en tant que senior et junior. [of the same industry] et apprennent soigneusement à se connaître depuis cinq ou six mois. Veuillez leur montrer une attention et un soutien chaleureux afin qu’ils puissent bien continuer leur relation », ont-ils dit.

Dans une interview précédente, Lee Seung-gi avait déclaré qu’il cherchait une personne avec un sentiment de stabilité, une bonne personne, quelqu’un avec qui il pourrait avoir une bonne conversation. Fait intéressant, Da-in avait déclaré dans une interview que son type idéal était une «personne qui exprime beaucoup et qui a une bonne personnalité», ajoutant qu’il devrait également pouvoir avoir une bonne conversation et que leur avenir devrait être dans la même direction. Eh bien, on dirait que les deux ont trouvé le partenaire parfait l’un dans l’autre!

Lee Seungi-Gi est un acteur et chanteur sud-coréen renommé, ayant travaillé dans des drames à succès tels que «Vagabond» et «A Korean Odyssey». Née en 1992, Lee Da-in est la plus jeune fille de l’acteur vétéran Kyeon Mi-ri et la sœur de Lee Yu-bi. Elle a été vue pour la dernière fois dans le drame coréen 2020 « Alice ».