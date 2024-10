Cooper Koch ‘s a beaucoup d’amour pour le meurtrier reconnu coupable qu’il a joué… disant qu’il se soucie de Erik Méndez — et le rencontrer en prison était un régal.

L’acteur — qui joue Erik dans « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story » de Ryan Murphy — s’est entretenu avec Date limite au gala de la Motion Picture Academy samedi soir… et il dit que sa rencontre avec Erik a été « gratifiante »