L’acteur de Mission : Impossible 7, Tom Cruise, a exécuté une cascade aérienne risquée ; voici un aperçu de ses plus excitants

Les meilleures cascades de Tom Cruise réalisées par lui: La superstar hollywoodienne Tom Cruise est le plus grand acteur qui prend toujours des risques dans ses films. Il est populaire pour ses cascades palpitantes et à haut risque. Les fans de Tom Cruise s’attendent à des cascades exagérées de chacun de ses films. En 2022, Top Gun : Maverick est sorti et son film a battu tous les records. Top Gun : Maverick a battu tous les records du box-office mondial. Maintenant, Tom Cruise est prêt pour son prochain film, Mission Impossible 7. Récemment, l’une des vidéos BTS était virale sur les réseaux sociaux de ses cascades. Nous avons vu Tom effectuer ses propres cascades dans de nombreux films comme Cliff jump dans Mission Impossible part 2 ou Helicopter hang in Mission Impossible Fall Out, et qui peut oublier la scène du cockpit dans Top Gun : Maverick ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le meilleur des meilleures cascades réalisées par le bien-aimé Tom Cruise d’Hollywood. Regardez la vidéo complète.