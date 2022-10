L’acteur de “Mean Girls” Jonathan Bennett passe une mammographie : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Méchantes filles acteur de cinéma Jonathan Bennett, 41 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager qu’il avait reçu une mammographie pour le Mois de la sensibilisation au cancer du sein le 4 octobre. Dans la vidéo, il a expliqué aux téléspectateurs le processus étape par étape de la réalisation du dépistage. Il a légendé le post, “Octobre est le #mois de la sensibilisation au cancer du sein et je vous montre à quoi ressemble une mammographie pour moi. Après mon mari [Jaymes Vaughan] eu une frayeur il y a quelques années et avec le cancer qui sévit dans nos deux familles, les dépistages sont importants pour nous.

Le natif de l’Ohio a également ajouté qu’il s’était associé à Wicked Good Cupcakes et au Ellie Fund (une organisation à but non lucratif contre le cancer du sein) pour collecter des fonds pour l’association caritative. “Je me suis associé à @wkdgoodcupcakes pour aider à collecter des fonds pour @elliefund qui fournit des services essentiels aux patientes atteintes d’un cancer du sein [sic]. Pour chaque pot à cupcake Vanilla Sprinkle en édition limitée vendu ce mois-ci, Wicked Good Cupcakes fera un don de 1 $ au Ellie Fund. Obtenez le vôtre sur http://www.wickedgoodcupcakes.com », a ajouté Jonathan.

De nombreux amis célèbres de la star se sont rendus dans la section des commentaires du message pour le remercier d’avoir sensibilisé à la question. Sabrina l’adolescente sorcière étoile Mélissa Joan Hart, 46 ans, était l’une des copines à intervenir. Elle a écrit : « Incroyable ! Merci d’avoir posté ceci pour nous, les femmes qui n’aiment pas être seins nus sur insta et les millions à qui on a dit que c’était douloureux. Aussi … .. CUPCAKES!” Journaliste et personnalité de la télévision, Katie Couric65 ans, l’a également félicité pour le post commentant “Allez @jonathandbennett !!”

Et RHOA étoile Kandi Burrus, 46 ans, a noté la rareté de voir un homme passer une mammographie. “C’est génial! Je n’ai jamais vu d’examen des seins chez un homme », a-t-elle écrit. Bien qu’il soit rare que les stars masculines affichent elles-mêmes une mammographie, l’American Cancer Society suggère en fait que les analyses sont plus faciles à faire chez les hommes que chez les femmes. “La mammographie est souvent plus précise chez les hommes que chez les femmes, car les hommes n’ont pas de seins denses ou d’autres changements mammaires courants qui pourraient interférer avec le test”, indique le site Web de l’organisation.

Jaymes, dont Jonathan a partagé la peur du cancer, est son mari depuis près de sept mois. L’adorable couple s’est marié au Mexique le 19 mars devant 104 de leurs amis les plus proches et de leur famille. Quand ils se sont mariés, Jaymes a dit PERSONNES, que leur mariage était plus important qu’eux deux. “Lorsque vous faites partie de la famille LGBTQ +, tout dans l’espace mariage n’est pas encore pour vous”, a-t-il déclaré en mars. “Le but de notre mariage est de nous réunir et de nous réunir tous les deux, de réunir nos familles et de fonder une nouvelle famille.” Jonathan a ensuite ajouté que l’événement s’adressait à toute la communauté LGBT. “Et tout cela, alors que nous traversions ce processus, nous avons réalisé que notre mariage ne se limitait pas à nous”, a-t-il partagé. “Il s’agit de toute la communauté.”