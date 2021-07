L’acteur de ‘Malik’ Fahadh Faasil partage son expérience sur plusieurs looks sportifs pour le drame policier

L’acteur Fahadh Faasil, qui devrait être vu dans un autre drame policier malayalam d’Amazon Prime Video intitulé » Malik « , parle de son personnage » Sulaiman « . L’acteur a tous ses fans excités de le voir jouer le rôle d’un gars de 20 à 57 ans.

S’exprimant sur le même sujet, Fahadh Faasil a partagé dans une interview: « Regarder le personnage était le plus difficile. Je jouais bien au-delà de mon âge, donc j’ai subi une transformation physique. Le récit a 30 ans du personnage. Je Je devais m’assurer que chaque chronologie que je jouais devait rappeler quelque chose de sa première étape ou donner une idée de la future étape. Fondamentalement, je devais corréler les trois chronologies ».

Écrit et réalisé par Mahesh Narayan et produit par Anto Joseph, le film met en vedette le lauréat d’un prix national, Fahadh Faasil en tête, ainsi qu’un casting de talent comprenant Nimisha Sajayan, Joju George, Vinay Fort, Dileesh Pothan, Jalaja, Salim Kumar, Indrans , Sanal Aman, Dinesh Prabhakar, Divya Prabha et Parvathy Krishna dans des rôles clés.

Le récit du film parcourt la vie de Sulaiman Malik, un leader charismatique qui fait un effort supplémentaire pour aider les gens de sa communauté et leur fournir un soutien pour se dresser contre les forces corrompues, les protégeant de leur programme avide de collusion et d’empiètement terres illégalement à leur profit.

Le drame policier tant attendu « Malik » sera présenté en première le 15 juillet 2021.