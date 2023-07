L’acteur de Lust Stories 2, Kumud Mishra, révèle s’il y avait une gêne lors de scènes intimes avec Kajol [Exclusive]

L’acteur de Lust Stories 2, Kumud Mishra, a reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans le court métrage où il joue ce mari violent à Kajol, et garçon, il est tout simplement parfait dans son personnage. BollywoodLife a eu une conversation exclusive avec cet acteur talentueux, où il a expliqué pourquoi il avait immédiatement dit oui à Lust Stories 2. Lorsqu’on lui a demandé s’il était hésitant ou maladroit à faire des scènes aussi audacieuses et intimes, il a déclaré : était très inquiet et mal à l’aise à propos de certaines scènes et du personnage que je jouais, mais mon réalisateur, Amit Ji, était si bon que je me suis laissé entrer, et vous pouvez voir le résultat ».

Parlant de Kajol, il a fait l’éloge de l’actrice et a déclaré : Elle a montré un travail corporel exceptionnel au fil des ans, et la façon dont elle se transforme en personnage n’est qu’un régal visuel, et il n’y a pas eu de moments inconfortables entre nous ; le premier jour, nous nous sommes bien liés, et le genre d’acteur qu’elle est, elle rend son travail de star facile ».

Accepter ? le seul court dans #LustStories2 qui a créé un impact que ce soit principalement grâce à cette formidable tournure à la fin ?@itsKajolD #AmitSharma #KumudMishra https://t.co/f5W8o7JyO9 Nikhil Ram (@Nikhil_Rams) 4 juillet 2023

Kumud Mishra est devenu célèbre en faisant des travaux percutants, et quand nous lui avons demandé s’il était surpris de recevoir une offre d’un personnage aussi sombre, il a répondu: Pas du tout, Mukesh Chandra m’a dit qu’il avait quelque chose comme ça dans son esprit et il pense que je devrais jouer ce rôle, et je rayonnais de joie intérieurement parce que ce qui arrive parfois, c’est que vous avez posé le doute, mais des gens comme eux vous donnent cette assurance que vous pouvez faire de tels rôles, et honnêtement, je me connais, à quel point c’est sale Je le suis, et je peux faire ce rôle ou pas (il rit) ».

Se qualifiant d’acteur cupide, Kumud Mishra a seulement plaisanté sur le fait d’obtenir un bon travail et a même admis qu’il n’aime pas se voir à l’écran car il critique son travail.