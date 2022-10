L’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, rejoint l’effort de guerre en Ukraine alors qu’il rencontre Zelensky et surnomme la Russie “l’empire du mal”

L’acteur de LUKE Skywalker, Mark Hamill, a rejoint l’effort de guerre de l’Ukraine alors qu’il rencontrait le président Zelensky et appelait la Russie “l’empire du mal”.

La légende hollywoodienne a accepté de représenter le programme ukrainien United24, qui vise à collecter des fonds pour reconstituer le stock de drones du pays et former des pilotes de chasse.

L’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, a accepté de se joindre à l’effort de guerre de l’Ukraine Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Hamill dirigera le programme ukrainien United24 qui vise à lever des fonds pour reconstituer les stocks de drones du pays Crédit : AFP

Hamill deviendra ambassadeur du programme et concentrera son attention sur la promotion des projets Army of Drone, selon un communiqué de presse du bureau du président.

En recevant le titre, l’acteur de Star Wars a déclaré : “Dans ce combat long et inégal, l’Ukraine a besoin d’un soutien supplémentaire continu. C’est pourquoi j’ai été honoré que le président Zelensky m’ait demandé de devenir ambassadeur de l’armée des drones.

“Je sais avec certitude que les Ukrainiens ont besoin de drones pour protéger leur terre, leur liberté et les valeurs du monde démocratique tout entier.

“En ce moment, c’est le meilleur moment pour que tout le monde se rassemble et aide l’Ukraine à se lever dans cette guerre contre l’empire du mal”.

Le président Zelensky a publié sa propre déclaration remerciant l’homme de 71 ans.

“La lumière l’emportera sur les ténèbres. J’y crois, notre peuple y croit. Merci d’avoir assumé cette mission difficile d’être le premier ambassadeur à aider l’Ukraine à collecter des fonds pour l’armée de drones afin de soutenir nos défenseurs. C’est vraiment important!” il a dit.

Hamill n’est pas le premier grand nom d’Hollywood à soutenir l’Ukraine.

La semaine dernière, Barbra Streisand a annoncé qu’elle serait ambassadrice de la campagne des Amis de l’Ukraine.

Le chanteur et acteur légendaire a salué “la capacité et le courage” des Ukrainiens comme une “inspiration pour tous ceux qui, dans le monde, promeuvent la démocratie et combattent l’autoritarisme”.

Les Amis de l’Ukraine comptent 24 000 abonnés qui envoient des dons mensuels de 24 $ pour l’équipement médical des Ukrainiens.

Parmi les autres personnes qui se sont ralliées à l’Ukraine figurent le célèbre footballeur Andriy Shevchenko, l’acteur hollywoodien Liev Schreiber et le groupe pop américain Imagine Dragons.

L’annonce intervient alors qu’au moins 20 personnes, dont des enfants, ont été tuées après que les troupes maléfiques de Poutine ont bombardé un convoi civil tentant de fuir les violents combats.

Le service de sécurité ukrainien a déclaré que l’attaque “cruelle” s’était produite dans une “zone grise” entre le territoire sous contrôle russe et sous contrôle ukrainien dans l’est du pays.

Sept véhicules ont été touchés dans le bombardement entre Svatove occupée dans la région de Lougansk et Kupiansk sous contrôle ukrainien que Kyiv a repris le mois dernier, a indiqué le service de sécurité.

Des images choquantes du bombardement montraient des voitures incendiées à côté d’une voie ferrée et les restes calcinés des civils qui avaient tenté de fuir.

Deux corps ont été vus assis sur les sièges du conducteur de leurs voitures, l’un tenant toujours le volant.

Le bureau du procureur général d’Ukraine a déclaré que les flics avaient découvert la scène horrible près du village de Kurylivka jeudi – mais on pense que l’attaque s’est produite le 25 septembre.

Vasyl Malyuk, chef par intérim des services de sécurité ukrainiens, a déclaré: “Au moins 20 personnes sont mortes, dont 10 enfants.

“Une attaque brutale contre des civils a été menée par un groupe subversif et de renseignement des occupants – ils ont tiré à bout portant sur six vieilles voitures avec des armes légères et un camion Gazelle”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine a déclaré qu’elle “ferait tout pour que les occupants répondent de ce crime sanglant”.