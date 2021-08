L’acteur de Lizzie McGuire, Clayton Snyder, montre une perte de poids spectaculaire et une transformation de la forme physique dans de nouvelles photos torse nu

L’acteur de LIZZIE McGuire, Clayton Snyder, a montré sa perte de poids et sa transformation physique spectaculaires dans de nouvelles photos torse nu.

Il a rasé 14 livres et a attribué son physique tonique à l’ajustement de ses perspectives mentales et spirituelles.

L'acteur de Lizzie McGuire, Clayton Snyder, a montré sa perte de poids et sa transformation physique spectaculaires dans de nouvelles photos torse nu

Clayton a joué Ethan Craft dans la série Lizzie McGuire de Disney Channel de 2001 à 2004

Clayton a joué Ethan Craft sur Lizzie McGuire de la série Disney Channel de 2001 à 2004, et l’acteur a posté une photo avant et après torse nu sur Instagram : « 207 lbs. [to] 193 livres. 74 jours. Voir @superhumanfathers pour le post complet.

«Je suis profondément reconnaissant à Kyle @superhumanfathers. J’ai été athlète toute ma vie, jusqu’au niveau professionnel, j’ai suivi différents programmes de transformation corporelle… aucun n’a eu ce résultat.

« Et le meilleur, c’est que je sais déjà que ce n’est que le début. »

« Le changement physique est cool. Mais c’était toujours l’élément mental qui manquait. L’engagement. Ce changement externe est vraiment le reflet de changements mentaux et spirituels, qui sont de loin, bien plus précieux. »

« Si vous voulez des conseils et des responsabilités pour vous approprier davantage votre vie, ne cherchez pas plus loin. Appelle Kyle.

« Ecoutez. Si vous ou quelqu’un que vous aimez pourriez utiliser un grand changement dans leur vie… s’il vous plaît… DM Kyle, ou sa femme Whitney @warriormomfitness. C’est entièrement à distance. Je ne les ai toujours pas rencontrés en personne. Ils sauvent des vies.

L’entraîneur de Clayton, Kyle Carnohan, a également répondu : « Nous avons mené une bataille ensemble pour arriver ici et je ne pourrais pas être plus fier. »

En mai, Clayton est apparu sur le podcast « Où sommes-nous actuellement? Avec Rivkah Reyes, » et il a partagé qu’il recevait souvent des questions sur sa ressemblance avec son personnage stupide, Ethan Craft.

L’agent immobilier maintenant a partagé : « C’est incroyable combien de fois on m’a demandé à bout portant : ‘Es-tu vraiment si idiot ?’





« Tu dis juste oui, car que vont-ils faire ? Ils me disent : ‘Attends, vraiment ?’ »

Il a également dit qu’elle était « si gentille » et aussi « incroyable » et « si amusante avec qui travailler aux côtés d’Hillary Duff » aux côtés d’Hillary Duff.

Clayton a épousé l’actrice de Upload Allegra Edwards en novembre dernier en Californie.

Il a rasé 14 livres et a attribué son physique tonique à l'ajustement de ses perspectives mentales et spirituelles

Clayton a épousé l'actrice de Upload Allegra Edwards en novembre dernier en Californie

Il a également déclaré avoir joué aux côtés d'Hillary Duff de la série qu'elle était » si gentille » et aussi » incroyable » et » si amusante à travailler avec «