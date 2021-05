L’acteur de Line Of Duty Terry Boyle Tommy Jessop et sa mère Jane suggèrent qu’il y aura une série 7 sur Good Morning Britain

L’acteur de Line Of Duty Tommy Jessop et sa mère Jane ont laissé entendre qu’il y aurait une série 7 sur Good Morning Britain aujourd’hui.

Le couple a discuté avec les présentateurs GMB Sean Fletcher et Kate Garraway et a admis qu’il y avait encore plus à révéler sur le drame policier à succès de la BBC.

Plus de 12 millions de personnes se sont connectées hier soir pour savoir si AC-12 avait découvert « The Fourth Man » dans l’organisation criminelle H.

L’acteur du syndrome de Down Tommy – qui a joué le suspect de meurtre Terry Boyle – a déclaré que l’écrivain Jed Mercurio avait gardé ses cartes près de sa poitrine jusqu’à la toute fin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait que DSU, Ian Buckells était ‘H’, il a répondu: « J’ai eu une abattage, je savais qui H était, j’avais mais, Jed (Mercurio) garde vraiment les choses secrètes jusqu’à la toute dernière minute. »

Sean a ensuite interrogé la mère de Tommy et lui a demandé: « Vous a-t-il dit ce qu’il en pensait? »

Et elle a répondu: «De toute évidence, nous avions beaucoup de théories et d’idées.

«Mais savons-nous même tout maintenant? Je suis confus… »

Sean haleta et dit: « Oh, tu as jeté le chat parmi les pigeons là-bas! »

Les fans ne sont pas convaincus non plus qu’Ian Buckells soit en fait H et ont pointé son sourire narquois dans les dernières scènes de la nuit dernière comme preuve.

Le détective malheureux a été révélé comme le cerveau criminel H après que son orthographe douteuse l’ait impliqué dans une série de crimes corrompus et violents.

Un spectateur a écrit sur Twitter: «Je ne pense pas que ce soit la dernière série. Ce sourire narquois de Buckells à la fin! Et nous ne savons même pas comment Ted, Kate et Steve vont continuer leur vie. Je ne pense pas que Bucklles soit H. Et je ne crois toujours pas que Carl Banks ait tué Gail Vella.

Un autre a posté: « Quelqu'un tire les ficelles et tout cela est beaucoup plus gros que Buckells – le sourire narquois sur son visage dans le dernier plan le montre !!! »









Il y a des chances avec Ladbrokes que Line Of Duty fasse une septième série sensationnelle.

Les bookmakers font juste 4/5 que Jed Mercurio rassemble Ted Hastings, Kate Fleming et Steve Arnott pour la septième série.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Bien que les fans puissent être un peu déçus par le dernier épisode de dimanche soir, les paris suggèrent que ce n’est pas la fin de la route et Jed Mercurio sera de retour avec un autre épisode de Line of Duty. »