L’acteur de Line of Duty sur les rumeurs de Bond et sa femme principale de rêve

TOMMY JESSOP a les yeux fixés sur MARGOT ROBBIE pour jouer le rôle de la principale dame – et sa demoiselle en détresse – dans son nouveau film de super-héros.

L’acteur, qui a le syndrome de Down, a eu peu de temps pour chercher l’amour tout au long de sa carrière à la télévision, mais maintenant il tient à ce que l’actrice de Barbie soit sa première romance à l’écran.

Pendant le tournage de sa nouvelle émission Tommy Jessop Goes to Hollywood, l’acteur admet qu’il a contacté les gens de Margot pour essayer de lui faire passer un test de dépistage pour le rôle.

Elle rejoindrait un casting impressionnant d’acteurs potentiellement à bord du projet, y compris la star de Game Of Thrones Kit Harrington en tant que méchant et Will Sharpe de White Lotus.

Et bien que Margot n’ait pas encore répondu, Tommy a bon espoir en plaisantant en disant qu’il « n’a pas de non » de la part des acteurs qu’il a déjà contactés.

Tommy révèle: «Je voudrais que Barbie elle-même, autrement connue sous le nom de Margot Robbie, joue mon intérêt amoureux dans le film de super-héros que je fais.

« Mais je pourrais aussi être un homme en mission pour trouver quelqu’un de spécial à un moment donné de ma vie. »

L’acteur s’est déjà envolé pour Hollywood pour filmer et présenter le projet, aux côtés de son grand frère et producteur Will en tant que caméraman.

Et tout cela a été documenté dans la nouvelle émission de la BBC, Tommy Jessop Goes to Hollywood – qui doit être diffusée lundi soir prochain.

L’acteur a été inspiré pour présenter son propre film – et passer derrière la caméra pour la toute première fois – en raison d’un manque de représentation du handicap.

Tommy explique : « J’ai commencé à jouer parce que j’aime être le centre de l’attention, mais la première personne trisomique que j’ai vue à l’écran, c’était moi.

« J’ai écrit mon propre film de super-héros après avoir regardé d’innombrables films et n’avoir vu aucune représentation – je pense qu’il est temps que nous ayons un super-héros atteint du syndrome de Down.

« Dans ma carrière, il y a eu beaucoup de typage en tant que victime, mais je veux être casté en héros dans mon propre film. »

Il prévoit d’être rejoint par Dwayne ‘The Rock’ Johnson en tant que son acolyte de super-héros, l’intrigue se concentrant sur la diffusion du bien.

Tommy poursuit : « L’un de mes super-pouvoirs serait de changer l’avis des gens parce que je veux changer la façon dont les gens perçoivent le syndrome de Down.

« Je suis un homme qui a pour mission d’empêcher les gens d’être mis dans une boîte.

« Nous devrions vraiment arrêter d’être cachés et avoir une voix et être capables de dire ce que nous voulons faire de nos vies, car sinon, cela vous met vraiment dans une mauvaise passe.

«Nous devrions donner plus de rôles aux personnes ayant des troubles d’apprentissage pour qu’elles s’aventurent dans l’industrie de la télévision et du cinéma et découvrent quelles sont leurs compétences et leurs talents.

« Nous devrions tous arriver à être qui nous voulons vraiment être dans nos vies. »

Outre son projet de film, Tommy, qui a connu un grand succès en incarnant Terry Boyle dans Line Of Duty aux côtés de Vicky McClure, a pour objectif de jouer James Bond.

Il ajoute : « C’est vrai, James Bond est mon rôle de rêve, j’aimerais sauver la mise, être celui qui sauve le monde. Tout sera secoué et non remué.

« Je me suis entraîné à porter un smoking, j’ai vraiment aimé faire ça, et les dames travailleraient dur dans ce rôle – non! »

Tommy Jessop Goes to Hollywood est diffusé lundi à 21h sur BBC One

