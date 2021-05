L’acteur de Line Of Duty Ian Buckells, Nigel Boyle, défend la finale et dit: «  Vous ne pouvez pas terminer chaque série par une grosse fusillade  »

L’acteur de LINE Of Duty, Nigel Boyle, a défendu la finale de la série six en disant: « Vous ne pouvez pas terminer chaque série par une grosse fusillade ».

L’acteur de 41 ans – qui incarne DSU Ian Buckells – s’est adressé à la «déception» des fans après le grand «H» révélé hier soir.

BBC

La star de Line Of Duty, Nigel Boyle, a abordé la déception des fans à propos de la finale de la série 6

Au cours de la finale très attendue, les téléspectateurs ont été informés que Buckells avait en fait aidé à diriger un réseau de cuivres corrompus en collusion avec l’OCG.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Les fans ont été brillants, tant de gens ont tellement investi.

«Il y aura toujours un élément de déception. Vous ne pouvez pas avoir toutes les séries avec une grande fusillade et une «sortie urgente requise». Parfois, un message plus subtil est plus important. »

N’ai-je pas dit #Ligne de conduite était sec cette année? Une fin décevante pour une saison décevante. – It.Sumaiy_zing (@ItSumaiy_zing) 3 mai 2021

#Ligne de conduite la fin était terrible! Tellement décevant après avoir été une série d’une telle qualité – JE (@ JEmers92) 3 mai 2021

Il a ajouté: «Si vos attentes sont quelque part, vous vous exposez parfois à la déception.

«Cela ne veut pas dire que tous les fans font ça – [but] chacun a ses propres idées et théories sur la façon dont quelque chose va se passer, et si tout le monde le fait, alors quelqu’un ne sera pas heureux quelque part.

Les téléspectateurs ont déclaré hier soir qu’ils étaient stupéfaits par le résultat, avec un écrit sur Twitter: «Je ne peux pas mentir, je ne m’attendais pas à ce que ‘H’ sorte comme ça (si c’est lui). Nous avons besoin de plus s’il vous plaît #LineofDuty. «

Un autre a posté: «BUCKING HELL. OMFG, l’OCG. C’est DSU Ian Buckells. Comte Buckules. Oncle Buck. Buckaroo. Allons Buck sauvage! #Ligne de conduite. »

pixel8000

Personne ne s'attendait à ce que DSU Buckells soit « le quatrième homme »

Un troisième a tapé: « TOUT CE QUI SUSPENSE POUR RETOURNER LES BOUCLES. »

Comme un autre l’a écrit: «6 saisons seulement pour annoncer H is BUCKELLS. Je pleure. »

Nigel a déclaré qu’il était assis sur le secret depuis longtemps, disant seulement à sa femme Lainy qu’il était « le quatrième homme ».

Il a dit: «Même si vous parlez de votre vie à quelqu’un en qui vous avez confiance, il pourrait le dire à quelqu’un en qui il a confiance, et soudain, de plus en plus de gens le savent!

«Quand des amis m'ont demandé qui était H, j'ai juste dit qu'il n'y avait pas de H!»









Une septième série du drame à succès n’a pas encore été annoncée.

Vicky McClure, qui joue DI Kate Fleming dans la série, a déclaré dans un tweet dimanche que le soutien au programme «a été irréel».

Elle a ajouté: «Je n’ai pas perdu de vue la chance que j’ai de faire partie de Line Of Duty, non seulement en raison du succès de la série, mais aussi des amitiés de longue date que nous avons tous acquises.

Sa co-vedette Martin Compston a ajouté sur Twitter qu’il espérait que le programme «offrira une fin que vous méritez tous».