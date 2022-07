L’acteur de “Les Affranchis” décède à 83 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Paul Sorvino est décédé lundi à l’âge de 83 ans dans son Indiana natal. Le décès de l’acteur classique a été annoncé dans une déclaration de sa femme Dee Dee Benkie, qui était à ses côtés. “Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène”, a-t-elle déclaré, par The Associated Press.

Paul est né en 1939 à Brooklyn, et il a commencé à jouer à Broadway dans les années 1960, avec son premier spectacle en 1964. Débutant sa carrière cinématographique en 1970 avec un petit rôle dans Où est Papa ? Paul avait plus de 100 crédits d’acteur à son actif et a assumé un éventail de rôles. Bien qu’il ait joué une variété de personnages différents, son rôle le plus connu était celui de Paul Cicéron dans le Martin Scorsese-classique dirigé Affranchis en 1990. Alors que Paul a joué une variété de rôles différents, il était toujours étroitement associé au personnage de film de foule dont tant de gens étaient fans, l’un de ses rôles les plus récents étant dans Le Parrain de Harlem, de 2019 à 2021. Il a également joué des gangsters dans Le Fusée (1991) et L’entreprise (1993).

Bien qu’il soit le plus associé à la Affranchis rôle, Paul a poussé contre le fait qu’il était souvent catalogué et voulait que les gens le considèrent comme plus qu’un simple mafieux. “La plupart des gens pensent que je suis soit un gangster, soit un flic ou quelque chose comme ça, mais la réalité est que je suis un sculpteur, un peintre, un auteur à succès, beaucoup, beaucoup de choses – un poète, un chanteur d’opéra, mais aucun de eux, c’est un gangster, mais, vous savez, évidemment, j’ai le don de jouer ces choses-là », a-t-il déclaré Orlando Hebdomadaire en 2014. “Ce serait bien d’avoir mon héritage plus que celui d’un simple dur à cuire.”

En plus de jouer un sage, Paul avait un large éventail et pouvait jouer un certain nombre de rôles différents. L’un de ses rôles les plus célèbres est survenu en 1995 lorsqu’il a joué Henri Kissinger dans le Oliver Stone-dirigé Nixon. Avec sa formation de chanteur d’opéra, Paul a également montré ses capacités musicales dans le film de science-fiction industriel Repo ! L’opéra génétique (2008) ou la comédie musicale d’horreur Alléluia! Le carnaval du diable (2016).

En plus d’agir, Paul a également travaillé un peu derrière la caméra. Il a réalisé deux épisodes de la série C’est la vie, dans lequel il a également joué, ainsi que le téléfilm Cette saison de championnat (1999) et la comédie Le problème avec Cali (2012). Au moment de son décès, Paul avait encore quelques projets inédits. Poursuivi, La Chevauchée, et Mon lieu jurassique doivent tous être publiés et répertoriés sur sa page IMDb.

Tout au long de sa vie, Paul s’est marié trois fois. Sa première femme était Lorraine Davis de 1966 à 1988, et le couple a partagé trois enfants : l’actrice oscarisée Mira Sorvino, 54 ans, écrivain et actrice Amandine, 51 ans et acteur Michael, 44. Sa seconde épouse était Vanessa Arico de 1991 à 1996. Il a épousé Dee Dee en 2014.