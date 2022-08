L’acteur de Laal Singh Chaddha, Naga Chaitanya, s’ouvre sur le népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu ; dit: ‘Rien de mal à cela’

Naga Chaitanya est prêt à faire ses grands débuts à Bollywood avec la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha. Dans sa nouvelle interview avec DNA, Chaitanya a parlé du népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu, car la plupart des acteurs et des superstars viennent d’un milieu cinématographique. Il a dit qu’il n’y a rien de mal à ce qu’une famille essaie de faire avancer son héritage.

Naga Chaitanya est le fils de la superstar Telugu Nagarjuna. Son grand-père paternel, l’acteur Akkineni Nageswara Rao et son grand-père maternel, le producteur D Ramanaidu sont l’une des figures les plus en vue du cinéma telugu. Il a un demi-frère paternel, l’acteur Akhil Akkineni. Son oncle maternel est la superstar Venkatesh et ses cousins ​​​​germains et acteurs Rana Daggubati, Sumanth et Sushanth.

Parlant du népotisme dans le cinéma telugu, Chaitanya a déclaré au quotidien principal : “Qu’est-ce qui ne va pas (venant d’une famille de cinéma). Mon grand-père était acteur, mon père s’est inspiré de lui et est devenu acteur. J’ai vu ces deux acteurs incroyables et j’ai eu inspiré par eux et je voulais aller de l’avant. Je pense qu’il n’y a rien de mal à cela. C’est juste un beau voyage que nous essayons de continuer.

“Il y a tellement de choses à apprendre qu’ils peuvent transmettre de génération en génération. En fin de compte, nous sommes tous ici pour contribuer à la société et divertir les gens d’une manière ou d’une autre. C’est l’objectif final. Il n’y a pas de droit ou mal à rien, c’est une opinion en fin de compte”, a-t-il ajouté.

Chaitanya a admis avoir eu un démarrage facile dans l’industrie cinématographique Telugu par rapport aux étrangers. Cependant, il a affirmé que tout le monde avait une chance équitable de faire ses preuves et que si quelqu’un faisait une erreur, il était hors jeu.

Sur Koffee With Karan 7, la célèbre Arjun Reddy Vijay Deverakonda, qui fait également ses grands débuts à Bollywood avec Liger, a partagé s’il s’était jamais aliéné d’être un étranger dans l’industrie Telugu. “Ce n’est certainement pas facile d’entrer par effraction lorsque vous êtes un étranger sans aucun accès à l’industrie. Cela rend beaucoup plus difficile d’être aliéné.”

Il a ajouté : “Je ne sais pas si je dirais ça. Fondamentalement, mes réflexions à ce sujet sont que les mondes ne sont pas justes. Nous ne naissons pas tous avec le même statut financier, nous ne naissons pas avec la même taille, avec la même apparence, ou avec les mêmes capacités physiques et je n’avais jamais blâmé quelqu’un ou détesté quelqu’un d’être né d’un père riche peut-être que j’avais du mal à payer le loyer, à quelqu’un né dans l’industrie. Ce n’est pas sa faute ni aucune star la faute de l’enfant s’il est né d’un parent qui agit.”