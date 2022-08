L’acteur de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, s’effondre alors qu’il se souvient de ne pas avoir d’argent pour les frais de scolarité en raison de ses dettes familiales

L’acteur de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, s’est souvenu de son enfance lorsque sa famille était endettée et qu’il n’avait pas d’argent pour payer les frais. Aamir a expliqué comment lui et ses frères et sœurs seraient en retard pour payer les frais de scolarité et comment ils ont dû faire face à des difficultés pendant leur enfance. Dans une interview avec Humans of Bombay, Aamir a parlé de son enfance et de la façon dont sa famille était endettée. Pendant ses années d’école, Aamir a révélé que la structure des frais était de 6 pour la 6e norme, 7 pour la 7e norme et 8 pour la 8e norme. Il a révélé comment lui et ses frères et sœurs étaient toujours en retard pour payer leurs frais et après avoir reçu un ou deux avertissements, le directeur annonçait leurs noms à l’assemblée.

Aamir a eu les larmes aux yeux en se souvenant de la lutte que lui et ses frères et sœurs ont traversée pendant leur enfance. Aamir est le fils du producteur de films Tahir Hussain et de sa femme Zeenat Hussain. Aamir est l’aîné de Faisal Khan, Farhat Khan et Nikhat Khan. Sur le plan du travail, Aamir est apparu en tant qu’enfant acteur dans Yaadon Ki Baaraat et a fait ses débuts à Bollywood avec Qayamat Se Qayamat Tak. Aamir a fait partie de plusieurs films dont Raakh, Dil, Raja Hindustani, Sarfarosh, Lagaan, Rang De Basanti, Taare Zameen Par, Ghajini et bien d’autres. Laal Singh Chaddha d’Aamir est à la mode sur le nouvelles de divertissement.

Il sera ensuite vu à Laal Singh Chaddha aux côtés de Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya. Dirigé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha est l’adaptation officielle en hindi de Forrest Gump qui sortira le 11 août.