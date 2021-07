L’acteur de la télévision Bade Achhe Lagte Hain, Ram Kapoor, achète une nouvelle Porsche 911 Carrera S, au prix de Rs 1,82 cr ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le célèbre acteur de télévision Ram Kapoor, qui a également figuré dans plusieurs films de Bollywood tels que Udaan, The Big Bull, entre autres, est maintenant l’heureux propriétaire de la Porsche 911 Carrera S. L’acteur de renom a une nouvelle maison chic et cela fait de lui déjà un sujet tendance !

La photo heureuse de Ram Kapoor avec une Porsche 911 Carrera S bleue électrisante a été publiée par le compte Instagram officiel de Porsche India. La légende dit : Dites bonjour à @iamramkapoor et sa toute nouvelle 911 Carrera S livrée par Porsche Center Mumbai. Nous souhaitons la bienvenue au célèbre acteur dans la famille Porsche et nous lui souhaitons des voyages passionnants dans les jours à venir. #PorscheIndia #Carrera911 #PorscheCentreMumbai #Infinitycars

Selon le site Web Car and Bike, le prix de la Porsche 911 Carrera S India est de Rs 1,82 crore tandis que le Carrera S Cabriolet est au prix de Rs. 1,99 crore (prix hors salle d’exposition en Inde).

Ram Kapoor est devenu célèbre avec Kasamh Se de Balaji Telefilms et plus tard, il a gagné les cœurs dans Bade Achhe Lagte Hain d’Ekta Kapoor. Il a remporté 3 ITA Awards et 3 Indian Telly Awards pour le meilleur acteur à ce jour.

Il a fait ses débuts à la télévision avec Nyaay en 1997 et a ensuite été vu dans des émissions telles que Heena, Sangharsh et Kavita. En 2000, il a obtenu sa grande percée dans Ghar Ek Mandir d’Ekta Kapoor. Depuis, il a fait plusieurs émissions de télévision à succès et plusieurs films tels que Agent Vinod, Student Of The Year, Humshakals, Udaan, Thappad pour n’en nommer que quelques-uns.