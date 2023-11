L’acteur de “La Reine des Neiges” incarne le renne | Divertissement de vie MAD

INDIANAPOLIS — Après 30 minutes passées à étirer le dos, les bras et les jambes et 15 minutes à enfiler son costume, Dan Plehal devient Sven, l’adorable renne de la comédie musicale « Frozen ».

Sven a un rôle non verbal qui oblige Plehal, la seule personne dans le costume, à tenir un rouleau semblable à un frein de vélo et à faire fonctionner les yeux du renne avec sa main droite et ses oreilles avec sa gauche. Ses pieds deviennent des sabots. Pendant ce temps, Plehal est courbé et porte une tête de 50 livres avec des bois.

“Je suis heureux de galoper sur scène sans faire de bruit”, a déclaré Plehal dans une interview alors qu’il était à Boston. « Il y a tout un tas de pièces en mouvement. Il n’y a aucune partie de mon corps qui n’est pas impliquée, donc mon échauffement doit être assez approfondi.

La comédie musicale à succès de Broadway « Frozen » sera présentée sur la scène du Old National Center à Indianapolis du 16 au 26 novembre. Il s’agit d’un engagement de deux semaines qui implique des performances quotidiennes. Basé sur le film d’animation de 2013, « Frozen », créé à Broadway en 2018, a été nominé pour le Tony en tant que meilleure comédie musicale, meilleure musique originale et meilleur livre.

L’histoire se concentre sur les sœurs princesses Elsa et Anna. Elsa a le pouvoir magique de geler les gens et les choses. Elle gèle accidentellement le royaume et doit montrer un véritable amour – dans ce cas envers sa sœur – pour sauver la terre. Sven est l’acolyte silencieux de Kristoff, un amoureux d’Anna.

La relation entre les sœurs – au cœur de la comédie musicale – plaît à Plehal.

« Il y a beaucoup de messages sous-jacents dans « Frozen », mais je pense que celui qui me parle le plus concerne l’authenticité de qui vous êtes. L’histoire d’Elsa devant cacher une partie de qui elle est… se termine avec des conséquences tragiques non seulement pour les gens qui l’entourent mais aussi pour elle-même et sa relation avec sa sœur », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Vous pouvez trouver la lumière et l’amour lorsque vous laissez transparaître les parties de vous qui sont différentes. »

Acteur et acrobate basé à Chicago, Plehal est un pratiquant de yoga et s’est rendu à Indianapolis, notamment pour un festival acrobatique. Alors qu’il était inscrit au College of William & Mary, il a suivi un cours de théâtre physique.

« C’est une catégorie un peu étrange, mais pour moi, c’est tout entre le théâtre dramatique de salon d’un côté et le ballet de l’autre côté du spectre. … L’idée est fondamentalement simplement une approche de la performance qui prend en compte le fait que notre corps est le premier et le meilleur outil de narration », a-t-il déclaré dans une interview.

Il a vu une vidéo de 2019 de l’acteur Andrew Pirozzi démontrant l’ajustement des costumes pour la comédie musicale de Broadway. Plehal s’est rendu aux auditions à New York pour la production en tournée.

«Je dois prouver que je sais maîtriser le renne. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose aux rennes. … Ce qui est drôle, c’est qu’en tournée, nous faisons beaucoup de presse et à San Francisco, j’ai rencontré des rennes », a-t-il ri.

Il a décroché le rôle de Sven et a commencé en 2022.

Sven n’en est pas à son premier rôle non verbal.

Il a joué le double du corps de Rainn Wilson lors de la première mondiale de « The Doppelganger » en 2018 au Steppenwolf Theatre de Chicago, bien qu’il portait un masque d’escrime.

« Personne n’a vu mon visage pendant tout le spectacle. Je n’ai pas dit un mot. Pour beaucoup d’acteurs, ce ne serait pas une situation idéale, mais pour moi, j’adore ça. J’aime faire partie de l’aventure et j’aime avoir des compétences qui m’ont aidé à trouver une place dans ce monde.