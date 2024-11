L’acteur de « LA Law » avait 82 ans

Alan Rachins, un acteur connu pour son travail sur les séries « LA Law » et « Dharma & Greg », est décédé. Il avait 82 ans.

Rachins est décédé dans son sommeil d’une insuffisance cardiaque, a confirmé son manager Mark Teitelbaum à Variété.

Rachins a joué l’avocat Douglas Brackman Jr. dans « LA Law » de NBC pendant l’ensemble de ses huit saisons, de 1986 à 1984, ainsi que dans le téléfilm de 2002, « LA Law: The Movie ». Il a reçu des nominations pour un Primetime Emmy et un Golden Globe en 1988 pour son interprétation de Douglas.

« Dans l’épisode pilote, il n’y avait rien du côté le plus flamboyant ou bizarre de Douglas ; il allait être le chef de bureau intransigeant, le pinceur de centimes », Rachins dit dans une interview accordée au New York Times en 1990. «C’était plutôt limité et je ne savais pas où ça allait. Mais rapidement, il a développé beaucoup plus de couleur et de flamboyance.

Après « LA Law », Rachins a incarné Larry Finkelstein, le père hippie de Dharma de Jenna Elfman, dans la sitcom ABC « Dharma & Greg », qui a duré cinq saisons de 1997 à 2002.

Alan Leonard Rachins est né le 3 octobre 1942 à Cambridge, Massachusetts, et a grandi à Boston. Après avoir passé deux ans à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, il s’installe à New York pour poursuivre ses études d’acteur et, en 1967, il fait ses débuts à Broadway dans la pièce « After the Rain ».

Rachins est également apparu nu dans la revue théâtrale « Oh ! Calcutta ! », qui a ouvert ses portes à Broadway au Eden Theatre en juin 1969.

Rachins a eu des rôles récurrents dans « Rizzoli & Isles » et « General Hospital », et il a été invité dans plusieurs séries, dont « Stargate SG-1 », « Dallas », « Barnaby Jones », « Brothers », « DC Follies », « The Golden Girls », « The Outer Limits », « Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman », « Good Luck Charlie », « Young Sheldon », « Grey’s Anatomy », « The Middle » et « The Crazy Ones ». Il a écrit pour des émissions telles que « Hill Street Blues », « Hart to Hart » et « The Fall Guy » et a réalisé un épisode de la série « Paris » dirigée par James Earl Jones.

Rachins a interprété Tony Moss dans le film « Showgirls » de 1995. Ses autres crédits cinématographiques incluent « Time Walker » (1982), « Always » (1985), « Thunder Run » (1985), « Heart Condition » (1990), « Terminal Voyage » (1995), « Meet Wally Sparks » ( 1997), « Leave It to Beaver » (1997), « Any Day Now » (2012) et « Commencement » (2012).

Rachins laisse dans le deuil son épouse Joanna Frank, qui jouait son épouse rivale Sheila Brackman dans « LA Law », et son fils Robert.