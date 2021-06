L’acteur de ‘Kumkum Bhagya’ Zeeshan Khan essaie de monter à bord d’un vol d’Air India en peignoir – Regardez une vidéo virale ! | Buzz News

New Delhi: L’acteur de télévision Zeeshan Khan de la renommée de ‘Kumkum Bhagya’ a récemment tenté de créer un record du monde Guinness en essayant de monter à bord d’un vol Air India en peignoir ! Oui, vous avez bien entendu! Le jeune acteur zélé, qui a une chaîne YouTube, a enregistré l’épreuve et l’a partagée sur le site de partage de vidéos pour que ses fans puissent en être témoins. Malheureusement, l’acteur n’a pas pu monter à bord du vol car les autorités d’Air India n’étaient pas à l’aise de le laisser porter un peignoir dans l’avion.

Zeeshan a été assez déçu par le sien et a qualifié le personnel d’Air India de « déception ». Dans la vidéo, il a été vu portant un masque et un peignoir à l’aéroport et disant à son ami qu’il serait la première personne à voyager sur un vol en peignoir. Plus tard, l’un des membres du personnel s’approche de lui et lui explique qu’il est interdit de porter uniquement un peignoir sur le vol.

Découvrez la vidéo hilarante:

Les fans étaient assez favorables à sa cascade de « peignoir » et l’ont félicité pour sa personnalité maladroite et amusante.

Plus tôt, l’acteur s’était ouvert sur la pratique déchirante du casting de canapé dans une interview avec ETimes. Il a déclaré: « Je crois que chaque acteur à un moment donné, dans sa vie, a dû faire face à cette horrible vérité. Quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas l’ignorer – donc je pense que presque tout le monde a vécu le phénomène. »

Dans la même interview, il a également parlé des multiples luttes auxquelles il a été confronté avant de décrocher le rôle d’aryen dans ‘Kumkum Bhagya’. Il a révélé qu’avant sa grande pause, il tournait pour une émission qui a malheureusement été abandonnée par les créateurs.

Voici ce qu’il a dit: « Après la sortie de Kuch Toh Hai Tere Mere Darmiyaan, on m’a immédiatement proposé un rôle négatif dans une autre émission. Mais le réalisateur n’était pas satisfait de mon travail, ce qui a conduit à une sortie prématurée. Puis quelques milliers d’auditions plus tard, j’ai réussi à remporter un spectacle, qui a été abandonné après six mois de tournage. Alors que ces événements étaient décourageants et tristes, je n’arrêtais pas de me dire que les bons talents ne passeraient pas inaperçus.