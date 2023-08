L’acteur de « King of the Hill » Johnny Hardwick est mort à 64 ans

Johnny Hardwick, doubleur de « King of the Hill », est décédé. Il avait 64 ans.

La mort de Hardwick a été confirmée à Fox News Digital par le département de police d’Austin.

La police a répondu à un appel de vérification de l’aide sociale le 8 août et a trouvé un corps décédé qui a ensuite été identifié comme étant Hardwick. La mort de l’acteur ne fait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide, a déclaré la police d’Austin à Fox News Digital.

La cause du décès sera déterminée par le médecin légiste du comté de Travis, mais reste inconnue pour le moment.

Hardwick a exprimé le personnage de Dale Gribble dans la série comique animée « King of the Hill ». Son personnage est apparu dans le tout premier épisode de la série, diffusé en 1997. La série s’est terminée en 2010 après 259 épisodes.

L’acteur a reçu un Emmy en 1999 pour son programme d’animation exceptionnel pour « King of the Hill ». Il a ensuite reçu deux autres nominations aux Emmy Awards en 2001 et 2002.

« King of the Hill » a été créé par Mike Judge et Greg Daniels. Hardwick a été rejoint par Judge avec Kathy Najimy, Stephen Root et Pamela Adlon pour le casting.

Une reprise de la comédie à succès a été annoncée en janvier avec Hardwick répertorié comme membre de la distribution.

« Nous sommes tous ravis d’accueillir à nouveau Hank, Peggy et Bobby, et de voir ce qu’ils ont à dire sur le monde dans lequel nous vivons et de poursuivre les conversations que nous avons entamées il y a des années », a déclaré Craig Erwich, président d’ABC Entertainment, Hulu et Disney. Branded Television Streaming Originals, a déclaré dans un communiqué à Deadline. « Ce spectacle a tous les ingrédients parfaits pour rencontrer ce moment d’animation à Hulu, et nous sommes très reconnaissants d’avoir ces conversations aux côtés de ce groupe talentueux. »

Hardwick a commencé sa carrière en tant que comédien de stand-up dans les années 1990.

