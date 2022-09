L’acteur de Kashmir Files, Pallavi Joshi, licencie les membres de l’équipage touchés par la tendance au boycott : “Tous les salariés journaliers sont payés avant leur libération”

Liger de Vijay Deverakond est le dernier film à avoir été témoin d’une performance lamentable au box-office au milieu des tendances en cours du «Boycott Bollywood». Le réalisateur Puri Jagannadh a été brutalement rejeté par le public en raison de son intrigue et de son scénario obsolètes. Avant Liger, Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan ont également connu le même sort. Alors que les cinéastes et les acteurs ont plaidé que le boycott affecte les membres de l’équipe du film, l’acteur de The Kashmir Files Pallavi Joshi a rejeté cet argument comme invalide.

« Dire en fait que penser à ces 250 personnes qui travaillent sur nos films et qu’en est-il de leur gagne-pain est un faux argument. Ils ont déjà été payés. Après la sortie, il n’y a que le producteur, le distributeur et l’exploitant qui sont coincés. Les acteurs, les techniciens, tous les travailleurs journaliers ont été payés à ce moment-là”, a déclaré Pallavi à l’Hindustan Times.

Parlant des tendances au boycott, Pallavi a déclaré que tant que des films seront réalisés, les gens seront payés à moins qu’il n’y ait une situation de type pandémie où l’industrie s’immobilise. Elle a dit que l’industrie cinématographique ne sera jamais mise sous clé.

Lors des promotions de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan avait demandé aux gens de ne pas boycotter son film. “Mais le fait est qu’ils ne devraient pas boycotter ce film, c’est un si beau film. Et je veux que les gens me voient avec Aamir (Khan) à l’écran. Cela fait trois ans, nous avons attendu si longtemps. Alors, s’il vous plaît ne boycottez pas ce film, parce que c’est en fait comme boycotter du bon cinéma. Et les gens ont travaillé si dur dessus ; nous avons eu 250 personnes qui ont travaillé sur ce film pendant deux ans et demi », avait-elle déclaré à Siddharth Kannan .

De même, Akshay Kumar avait déclaré que l’industrie cinématographique aide l’économie du pays lorsqu’elle est florissante. “Comme je viens de le dire, c’est un pays libre, chacun peut faire ce qu’il veut. Mais tout cela (Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha) aide l’économie de l’Inde. Nous sommes tous sur le point de devenir le plus grand et le plus grand Je leur demanderais (aux trolls) et à vous (les médias), de ne pas entrer là-dedans », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse pour Raksha Bandhan.