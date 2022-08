L’acteur de Kashmir Files Anupam Kher pose avec Rajinikanth à Rashtrapati Bhavan, les photos deviennent virales

L’acteur de Kashmir Files, Anupam Kher, a récemment publié de joyeuses photos avec la seule et unique superstar du Sud, Rajinikanth.

Il a géolocalisé l’emplacement de Rashtrapati Bhavan.

Découvrez le poste ici:







Le mercredi 3 août, Anupam Kher a rencontré le SS Rajamouli et son épouse Rama Rajamouli chez eux à Hyderabad et a dégusté un délicieux déjeuner. Il s’est même incliné devant le réalisateur franc-tireur et l’a enroulé dans un châle, ajoutant qu’il aimait la simplicité et l’humilité de l’un des plus grands cinéastes indiens.

S’adressant à son compte Instagram, Anupam Kher a écrit : “Cher #RamaJi et @ssrajamouli ! Merci pour votre amour, votre chaleur et votre délicieux déjeuner chez vous à Hyderabad ! J’ai été particulièrement heureux de vous accueillir dans votre propre maison avec un châle traditionnel ! J’aime votre simplicité et votre humilité. Je me sens béni. Il y a tellement de choses à apprendre de vous deux !! #Simple #Successful #Maverick”









Anupam Kher et SS Rajamouli sont deux personnes chanceuses car leurs films se sont avérés être des superproductions au box-office mondial. Kher’s The Kashmir Files a gagné environ Rs 340 crore tandis que RRR de Rajamouli a collecté plus de Rs 1100 crore devenant ainsi le quatrième film indien le plus rentable de tous les temps.

En parlant de The Kashmir Files, le réalisateur de Vivek Ranjan Agnihotri est basé sur l’exode des pandits du Cachemire de la vallée dans les années 1990. Outre Kher, le drame percutant a également présenté Darshan Kumar, Mithun Chakraborty, Puneet Issar, Pallavi Joshi et Prakash Belavadi dans des rôles clés.

Pendant ce temps, Anupam Kher sera vu ensuite dans le thriller mystère surnaturel Telugu Karthikeya 2 titré par Nikhil Siddharth et Anupama Parameswaran et devrait sortir dans les cinémas le 12 août.