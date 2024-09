Chad McQueenfils du légendaire acteur hollywoodien Steve McQueenest décédé. Il avait 63 ans.

La famille de Chad McQueen a annoncé son décès sur les réseaux sociaux mercredi, qualifiant sa vie de « voyage remarquable ».

« Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage mais aussi celui de nos grands-pères », ont-ils légendé un Instagram photo de McQueen dans une décapotable classique sur son compte vérifié.

McQueen est décédé mercredi, a confirmé son avocat, Arthur Barens. L’Associated PressLa cause du décès n’a pas été communiquée.

McQueen est surtout connu pour son rôle de Dutch dans « Karate Kid » en 1984 et sa suite, « Karate Kid 2 » en 1986.

La famille a demandé du respect de son intimité pendant qu’elle « traverse cette période difficile et… pendant que nous nous souvenons et célébrons sa vie extraordinaire ».

L’acteur né à Los Angeles s’est lancé dans la course automobile au cours de ses dernières années, fondant Course McQueenIl a abandonné la course au milieu des années 2000 après avoir subi de graves blessures.

« Sa passion pour la course a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées », a écrit sa famille.

Steve McQueen est également connu pour avoir joué le rôle de Darren Braniff dans le film d’action Firepower de 1993, aux côtés de Gary Daniels. Il a également été producteur exécutif de plusieurs films, dont deux documentaires sur Steve McQueen : I Am Steve McQueen et Steve McQueen: The Man & Le Mans.

McQueen était l’un des deux enfants et le fils unique d’un père et célèbre antihéros du cinéma, Steve McQueen, surnommé le « Roi du cool ». Steve McQueen, également pilote de course, est décédé en 1980 à l’âge de 50 ans.

L’acteur laisse dans le deuil trois enfants — Steven, Chase et Madison — et son épouse Jeanie Galbraith.

Steven McQueen a suivi les traces de son père et de son grand-père et est surtout connu pour avoir joué le rôle de Jeremy Gilbert dans « The Vampire Diaries ».