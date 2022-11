L’acteur de Kantara Rishab Shetty dit “NON” à Bollywood ; se dit “fier Kannadiga qui ne veut faire que des films Kannada”

Le dernier Industrie cinématographique kannada sensation, Kantaraa créé une surprise gargantuesque au box-officenon seulement devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de Cinéma Kannadamais aussi créer des salles de cinéma déchirées dans ses hindi et télougou versions doublées en route vers un historique collection au box-office. Donc, compte tenu de la façon dont le Collection Kantara au box-office joué dans la ceinture hindi, ainsi que le nombre de fans que son écrivain, réalisateur et acteur principal, Rishab Shettys’est accumulé si vite ici, il est naturel que la curiosité se répande sur la possibilité qu’il fasse ses débuts dans Bollywood. L’acteur ne veut rien de tout cela.