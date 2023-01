L’acteur de Kantara Kishore qualifie #BoycottBollywood de “hooliganisme fanatique”, dit qu’il est temps de “se lever et de soutenir Bollywood”

En 2022, plusieurs films de Bollywood tels que Laal Singh Chaddha, Brahmastra, Raksha Bandhan et d’autres ont fait face à une opposition sous la forme de la tendance #BoycottBollywood. Plusieurs acteurs tels que Aamir Khan, Akshay Kumar, Alia Bhatt et Kareena Kapoor Khan ont condamné cette culture d’annulation et se sont prononcés contre elle.

Maintenant, l’acteur populaire Kishore, qui est apparu dans plusieurs films du sud de l’Inde en quatre langues et a acquis une reconnaissance nationale après avoir joué un garde forestier vertueux dans Kantara de Rishab Shetty, s’est prononcé en faveur de l’industrie cinématographique hindi et a écrit une longue note sur son Instagram. critiquant le hashtag négatif contre Bollywood.

Prenant récemment sur son Instagram, Kishore a partagé une photo d’un journal avec les nouvelles de Suniel Shetty demandant au ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, d’aider à mettre fin à la culture d’annulation contre l’industrie cinématographique hindi. “Le moment est venu pour la fraternité cinématographique de tout le pays de se lever et de #SoutenirBollywood en condamnant la tendance au boycott des films de Bollywood, le hooliganisme fanatique contre eux et la politique de haine contre ses acteurs”, a-t-il légendé sa photo.

L’acteur a ajouté : “C’est un échec des gouvernements de ne pas pouvoir assurer la sécurité d’une entreprise ou d’une industrie dans la plus grande démocratie du monde. Même ainsi, une atmosphère de peur a été créée où les gens de l’industrie cinématographique ne sont pas parler, ce qui est une honte pour les représentants du gouvernement qui sont responsables du maintien de l’ordre. C’est une violation flagrante de la loi qui empoisonne la société et doit être arrêtée et punie. Avant que le feu ne se propage également aux industries cinématographiques locales. “





Kishore a également été vu dans la série Web hindi The Family Man jouant un officier nommé Imran Pacha. Créée par Raj & DK, la série de thrillers d’espionnage est dirigée par Manoj Bajpayee et a connu deux saisons réussies sur Amazon Prime Video India.

