Saurrabh Kushwaha a parlé de la réaction de ses parents lorsqu’il a quitté son emploi et est venu à Mumbai pour devenir acteur.

Saurrabh Kushwaha, un acteur polyvalent connu pour ses rôles dans divers films et émissions de télévision, a récemment attiré l’attention de tous lorsqu’il incarnait le personnage de Hussain dans la série originale Disney+ Hotstar Kaala, réalisée par M. Bejoy Nambiar.

Dans une conversation exclusive avec DNA, il a parlé de sa vie, de ses difficultés et des réactions de ses parents lorsqu’il a quitté son emploi et est venu à Mumbai pour devenir acteur. L’acteur a parlé de l’époque où la pandémie a frappé et a révélé comment sa famille l’a soutenu.

Début de la vie

Tout en parlant de sa vie avant de venir à Mumbai, Saurrabh a déclaré : « Je viens de Delhi, j’ai fait mes études en gestion des voyages et du tourisme. J’ai obtenu un bon travail après cela. Mais j’ai continué à changer d’emploi après emploi parce que le genre d’endroit où je Je viens de là-bas, il y a très moins d’acteurs et d’artistes. Et tout le monde travaillait pour le gouvernement, donc personne ne savait à quoi ressemblait la pensée de cet artiste. Alors j’ai continué à essayer différentes choses, j’ai quitté 16 emplois différents après mes études supérieures. Comme J’avais l’habitude de quitter mon emploi tous les deux ou trois mois.

« Ma mère était tellement inquiète, même moi, je ne le savais pas. La seule chose que je sais, c’est que je ne peux pas faire ce genre de travail. Mais je jouais aussi, je jouais dans mon collège, même à l’école, je Je savais que c’était mon hobby mais pour en faire un métier, je ne savais pas comment m’y prendre. C’était un risque que j’ai pris et ça a payé. »

Changer d’emploi

Interrogé sur 16 emplois différents, Saurrabh a révélé qu’il avait exercé ces emplois en 3 à 4 ans. Il a travaillé dans le BPO, une entreprise de voyages et de tourisme, une société de gestion d’événements et a essayé tout ce qui était possible. Tout en se souvenant du moment où il a décidé de quitter son emploi et de poursuivre une carrière d’acteur, Saurrabh a déclaré : « Cela a commencé avec le dernier emploi que j’ai occupé dans une entreprise de voyages et de tourisme où j’ai généré des milliards d’affaires pour l’entreprise. Tout le monde en parlait, tout le monde disait que tu serais promu. Et quand j’ai reçu une augmentation de 25,00, ça ne sonnait pas bien. C’était une période assez difficile de ma vie. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je n’étais pas fait pour ce genre de travail, que je travaillais très dur et que je n’étais pas payé pour cela. Je n’en étais pas content. Une décision a donc été prise, j’ai gardé cette lettre d’augmentation dans mon tiroir et je l’ai fermé. J’ai demandé 10 jours de congé à mon patron et je n’ai jamais repris ce travail. J’étais obèse, je travaillais sur mon corps. J’ai travaillé très dur.

La réaction de la famille

Saurrabh a révélé la réaction de sa famille lorsqu’il a quitté son emploi. Il a déclaré : « Toute ma famille travaille au gouvernement. C’était donc la chose la plus étrange pour eux parce qu’ils pensaient que cet homme devrait obtenir un emploi au gouvernement. J’ai obtenu un emploi au gouvernement en tant qu’enseignant à Delhi. J’enseignais dans une école de quatrième niveau. Donc, après avoir fait tout cela, il est arrivé un moment où j’ai dit : « Je vais faire ce que je veux faire » parce que je ne trouvais aucun bonheur dans les choses que je faisais. Donc mon père était vraiment très énervé contre moi et ne me parlait pas. Je ne me souviens pas combien de jours. Pour lui, la sécurité est plus importante que la poursuite d’un rêve. Et je le comprends parfaitement. »

Il a ajouté : « Il était donc très inquiet pour moi et ne m’a pas parlé pendant quelques jours. Mais il a compris plus tard. Maman m’a compris et est restée en contact. Ensuite, je suis devenu raisonnable. Je suis vraiment très reconnaissant envers mes parents. » Jusqu’à ce jour, ils sont là. Quand la pandémie a frappé, il y a eu des jours où je n’avais pas d’argent. Quand il n’y a pas de travail, il n’y a pas d’argent. Alors ils ont soutenu à ce moment-là. Et l’endroit où je vis, les gens que je connais , 70 % d’entre eux ont quitté la ville de Mumbai et sont retournés chez eux. J’ai décidé que je n’y retournerai pas quoi qu’il arrive. J’avais décidé que c’était l’endroit, c’était mon karambhoomi et je serais ici. Je vais travailler « C’est très dur, je ferai tout. À ce moment-là, mes parents m’ont soutenu. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point ils étaient fiers maintenant, Surrabh a déclaré : « Je me souviens du jour où un éditorial de magazine est paru et j’étais là en pleine page. Ainsi, chaque fois qu’un parent venait, mon père disait « Saurrabh vo magazine leke aa ».





Un appel téléphonique important

Lorsqu’on lui a demandé quel appel téléphonique avait changé sa vie, Saurrabh a répondu : « J’attends toujours cet appel parce que les rêves sont grands. Mais honnêtement, ce n’est jamais du jour au lendemain. C’est comme si vous posiez une brique chaque jour, regardiez en arrière et disiez « vous avez fait un mur ». Mais incident intéressant je vais vous parler de Kaala car c’est l’un des rôles majeurs que j’ai joué. Le premier appel que j’ai reçu du département casting et ce type (je lui en suis très reconnaissant), il m’a dit que Saurrabh qu’il y avait un rôle dans une série réalisée par Bejoy, mais qu’il y avait une scène de baiser avec un autre acteur masculin. Alors ça vous intéresse ? J’étais comme ‘ohhkay’ mais oui, j’étais très convaincu par le nom Bejoy Nambiar. Je fais confiance aux bonnes personnes et à la bonne plateforme. Je savais que la scène du baiser ferait partie intégrante de l’histoire et qu’elle ne serait pas là pour servir un contenu audacieux. Et je suis très heureux d’avoir pris cette décision car l’expérience que j’ai vécue m’a enrichi en tant qu’acteur.