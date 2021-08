L’acteur de Jodha Akbar Lokendra Singh perd une jambe en raison d’un niveau élevé de diabète | Nouvelles télévisées

New Delhi: Jodha Akbar et l’acteur de Yeh Hai Mohabbatein Lokendra Singh Rajawat ont dû se faire amputer une jambe sous le genou en raison d’une glycémie élevée. L’acteur est confronté à des problèmes financiers et subit un stress élevé depuis que la pandémie de COVID-19 a affecté son travail, sans offre d’emploi significative en main.

« Je ne pouvais rien faire. Je travaillais si bien avant la pandémie de COVID, le travail a beaucoup diminué et il y avait un certain stress financier à la maison », a partagé l’acteur avec ETimes.

Lokendra a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital Bhaktivedanta de Mumbai pour son amputation de la jambe. En parlant de cela, l’acteur a révélé: « Tout a commencé lorsque j’ai développé un cor dans mon pied droit et que je l’ai négligé. C’est devenu une infection qui s’est propagée dans la moelle osseuse et en un rien de temps, s’est propagée dans mon corps. J’ai développé une gangrène. La seule façon de me sauver était de me faire amputer la jambe cornée jusqu’au genou ».

L’acteur regrette de ne pas avoir pris soin de sa santé, ce qui a conduit à ce drame. « J’aurais aimé avoir pris soin de moi lorsque mon diabète a commencé il y a environ 10 ans. Nous, acteurs, n’avons souvent pas d’horaires fixes lors du tournage et nos heures irrégulières de déjeuner et de travail ont un effet néfaste sur notre santé. Ajoutez cela au stress. Tout cela mène au diabète et pas si vous êtes friands de sucreries », a déclaré la quinquagénaire.

L’acteur a reçu une aide financière de l’Association des artistes de cinéma et de télévision (CINTAA) pour son opération. L’acteur envisage d’avoir une jambe artificielle après la guérison de sa blessure.

Outre les émissions de télévision, Lokendra Singh Rajawat a également fait partie de films comme Jagga Jasoos de Ranbir Kapoor et Malaal de Meezaan Jaferi.