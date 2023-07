L’acteur de James Bond, Daniel Craig, enfreint le code de la route, fait du vélo en sautant le feu rouge

La star de 007 a profité de quelques temps d’arrêt chez elle à Londres ces dernières semaines, et la photo de la balade à vélo de Daniel Craig vient après qu’il a été vu à Wimbledon.

L’acteur de James Bond, Daniel Craig, semblait pressé car on l’a vu ignorer un feu rouge alors qu’il faisait du vélo à Londres. On pouvait voir la star britannique de 55 ans s’approcher lentement du feu rouge sur son vélo, puis ramper sur la ligne alors que le feu était encore rouge, à Hampstead, au nord de Londres.

Craig a été photographié portant un casque et des lunettes de soleil pendant la sortie, a rapporté mirror.co.uk. Il a été vu en train de bercer un short kaki, mettant en valeur ses jambes toniques ainsi qu’un t-shirt blanc. Il a également enfilé des écouteurs, qui ont été soigneusement placés dans son oreille sous son casque noir.

La balade à vélo de Craig survient après avoir été vu à Wimbledon avec sa femme de 12 ans, Rachel Weisz, 53 ans. La star de 007 a profité de temps d’arrêt à la maison à Londres ces dernières semaines, et dimanche a été repéré dans ses sièges Royal Box lors de la finale masculine de Wimbledon.

Voici une photo de Daniel Craig faisant du vélo

Craig et sa femme Weisz ont été vus en train de discuter avec James Norton et sa partenaire Imogen Poots le dernier jour des championnats de tennis de Wimbledon, a rapporté Daily Mail. La star de Happy Valley, James, 37 ans, avait l’air pimpante dans un costume bleu-gris alors qu’il était assis aux côtés de l’actrice Imogen, 34 ans, qui a été vue agitant les mains en l’air pendant qu’elle bavardait.

Leur rencontre survient après que James Norton a répondu aux rumeurs selon lesquelles il était sur le point de remplacer Craig en tant que James Bond. Le dernier film de Craig de la franchise, No Time to Die, est sorti en septembre 2021. Selon certaines rumeurs, James Norton serait le prochain 007 avec Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden, Henry Golding et Jamie Dornan. Cependant, Norton a tenté de mettre fin à la spéculation le mois dernier, affirmant qu’il n’avait pas testé le rôle ni eu de discussion avec les producteurs.