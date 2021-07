DC a trouvé son dernier super-héros ! La star de « In the Heights » Leslie Grace a été choisie pour incarner Barbara Gordon dans « Batgirl », le prochain film de super-héros de HBO Max. Selon Variety, en obtenant le rôle principal, Grace a battu plusieurs prétendants redoutables, dont l’acteur de « Five Feet Apart » Haley Lu Richardson, la star de « Dora and the Lost City of Gold » Isabela Merced et l’acteur de « Set It Up » Zoey Deutch.

Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo de réalisateurs derrière « Bad Boys for Life », réaliseront « Batgirl ». Christina Hodson, largement connue pour « Birds of Prey », « Bumblebee » et « The Flash », écrit le scénario.

Le tournage du prochain projet devrait commencer courant novembre. Bien que le personnage de Batgirl ait été introduit pour la première fois dans les bandes dessinées en 1961 sous le nom de Betty Kane, la version la plus célèbre de Batgirl est Barbara, la fille du commissaire de police Jim Gordon.

Le rôle populaire a également été joué par plusieurs autres acteurs, dont Alicia Silverstone dans le film de 1997 « Batman and Robin » et Yvonne Craig dans l’émission télévisée diffusée dans les années 1960. ‘In the Heights’, adapté de la comédie musicale du même nom de Lin-Manuel Miranda, était le premier film de Grace.

Dans le film, qui a fait ses débuts dans les salles de cinéma et sur HBO Max en juin, Grace a dépeint l’intelligente Nina Rosario aux côtés d’un casting comprenant Anthony Ramos, Melissa Barrera et Corey Hawkins.

Grace s’est fait un nom en tant que chanteuse et compositrice, sortant deux albums studio et recevant trois nominations aux Latin Grammy. Maintenant, l’acteur dirige une adaptation de bande dessinée, le Saint Graal d’Hollywood. « Batgirl » n’a pas encore de date de sortie, mais Warners a précédemment indiqué qu’il s’inclinerait probablement sur HBO Max en 2023.