L’acteur de ‘Hungama 2’ Meezaan révèle son statut relationnel au milieu de rumeurs de liaison avec Navya Naveli Nanda

L’acteur Meezaan Jaaferi, qui fait les gros titres de la bande-annonce récemment publiée de son prochain film ‘Hungama 2’ sur Disney + Hotstar, a récemment parlé de son statut relationnel.

Dans une interaction exclusive avec DNA, lorsque nous avons interrogé Meezaan sur sa vie amoureuse et lui avons demandé s’il sortait avec quelqu’un, l’acteur de ‘Malal’ a répondu : « Non, je ne sors avec personne. Je suis célibataire. »

Après avoir été sondé davantage, Meezaan a ri, a mis sa main sur sa tête et a dit: « Je jure sur ma propre tête, je suis célibataire. » « Je l’ai dit plusieurs fois et il y a eu des spéculations, des articles et des commentaires à ce sujet, et le dernier que j’ai eu, j’ai dit autre chose et ils ont écrit autre chose, et il y avait déjà pas mal de hungama avec le les choses que j’ai dites, les gens l’ont mal pris, donc, je ne vais pas approfondir cette question. Je vais rester à l’écart. Assez de hungama est fait », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on a en outre demandé à Meezaan s’il y avait une gêne entre Navya Naveli Nanda et lui en raison des reportages des médias qui suggéraient qu’ils avaient une liaison, Meezaan a déclaré tout en répondant par l’affirmative que c’était injuste pour elle comme pour n’importe qui d’autre qui ne fait pas partie de l’industrie d’être soumis à une surveillance médiatique, qu’il n’y avait pas de maladresse entre les deux. « Pas de maladresse, rien. Tout va bien. Je ne veux rien dire de plus à ce sujet. »

Pour les inconnus, Navya et Meezaan, que l’on voit souvent traîner ensemble, ont souvent été étiquetés comme amants. Mais Meezaan a maintenu et clarifié à plusieurs reprises qu’ils ne sortaient pas ensemble tout en ajoutant qu’ils n’étaient que de bons amis.

Côté travail, le prochain film de Meezaa, « Hungama 2 », sortira sur Disney + Hotstar le 23 juillet. Le film, réalisé par Priyadarshan, met également en vedette Shilpa Shetty, Paresh Rwal, Rajpal Yadav, Pranita Subhash, entre autres.