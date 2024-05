Johnny Wactor, un acteur surtout connu pour son rôle de Brando Corbin dans « General Hospital », a été tué par balle lors d’une tentative présumée de vol de convertisseur catalytique dans le centre-ville de Los Angeles samedi matin. Il avait 37 ans.

L’agent artistique de Wactor, David Shaul, a confirmé la mort de l’acteur à Variété le dimanche.

« Johnny Wactor était un être humain spectaculaire. Pas seulement un acteur talentueux et dévoué à son métier, mais un véritable exemple moral pour tous ceux qui l’ont connu. Représenter le travail acharné, la ténacité et une attitude de ne jamais abandonner. Dans les hauts et les bas d’une profession difficile, il a toujours gardé la tête haute et a continué à s’efforcer de donner le meilleur de lui-même », a déclaré Shaul dans un communiqué. « Notre temps avec Johnny était un privilège que nous souhaitons à tout le monde. Il vous donnerait littéralement la chemise qu’il portait sur le dos. Après plus d’une décennie ensemble, il laissera à jamais un trou dans nos cœurs.

Selon le Département de police de Los Angeles, un homme a été mortellement abattu par l’un des trois suspects qui tentaient d’extraire le convertisseur catalytique de son véhicule vers 3 heures du matin samedi dans le secteur de Pico Boulevard et Hope Street. Son décès a été constaté dans un hôpital local.

Wactor a interprété Brando, fils de Gladys Corbin (Bonnie Borroughs) qui était marié à la toxicomane Sasha Corbin (Sofia Mattsson), dans le feuilleton ABC de 2020 à 2022. Il est apparu dans plus de 160 épisodes.

Wactor a fait ses débuts à la télévision dans la série dramatique Lifetime « Army Wives », dans laquelle il est apparu dans différents rôles invités entre 2007 et 2009. Il a également été invité dans les séries « Westworld », « The OA », « Station 19 », « Siberia ». , « Agent X », « Vantastic », « Animal Kingdom », « Hollywood Girl », « Training Day », « Esprits Criminels », « Serveurs en difficulté », « Âge approprié », « NCIS », « Le Passager » et «Barbee Rehab.»

Après son passage dans « Army Wives », Wactor a travaillé sur plusieurs courts métrages à partir de 2010, dont « The Grass Is Never Greener », « GoldenBox », « The Con-Artist », « Flyover States », « A Most Convient Candidat, » « L’interrogatoire », « Tout pour toi, Abby », « La relique » et « Nous n’oublierons pas », entre autres. Il a écrit et joué dans le court métrage « Broken Riders » de 2022.

Wactor est également apparu dans plusieurs longs métrages, notamment « USS Indianapolis : Men of Courage » de 2016, réalisé par Mario Van Peebles et mettant en vedette Nicolas Cage, Tom Sizemore et Thomas Jane. Les crédits supplémentaires du film incluent « Menthol », « Ever », « Trapper’s Edge », « Supercell » et « Dead Talk Tales : Volume I ».

Il laisse dans le deuil sa mère Scarlett et ses frères Lance et Grant.