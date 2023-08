Robert Swan, acteur dans « Hoosiers », « Rudy » et « Natural Born Killers » est décédé. Il avait 78 ans.

Swan est décédé tôt mercredi matin, paisiblement chez lui après avoir perdu sa longue bataille contre le cancer, a confirmé sa bonne amie Betty Hoeffner à Fox News Digital.

« C’était mon meilleur ami, c’était un grand acteur, un producteur incroyable, un chanteur », a déclaré Hoeffner, rendant hommage avec émotion à son cher voisin.

« J’espère qu’il obtiendra le dû qu’il mérite parce qu’il était un acteur tellement polyvalent et qu’il était un être humain aux multiples talents. »

Swan était également connu pour ses rôles dans « The Babe », Who’s That Girl « et » Mo’ Money « .

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.