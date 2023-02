L’acteur de “Hollywood Heights” retrouvé mort

Cody Longo, un acteur célèbre pour ses rôles dans “Hollywood Heights” et “Des jours et des vies”, a été retrouvé mort mercredi à son domicile du Texas, a déclaré son représentant Alex Gittelson à CNN.

Il avait 34 ans.

“Cody était tout notre monde”, a déclaré sa femme, Stephanie Longo, dans un communiqué fourni par Gittelson. “Les enfants et moi sommes bouleversés et au-delà dévastés. Il était le meilleur papa et le meilleur père. Tu nous manqueras toujours et à jamais et nous t’aimerons.”

L’acteur était “un ami cher depuis de nombreuses années” avant d’être client, a déclaré Gittelson. Longo avait pris du temps pour poursuivre sa carrière musicale et passer plus de temps avec sa famille, mais il était ravi de se remettre au jeu cette année, a déclaré Gittelson.

“Cody était une personne tellement loyale, aimante et talentueuse et il nous manquera beaucoup”, a déclaré Gittelson.