L’acteur de Hollyoaks quitte le savon après neuf ans au milieu de l’exode massif de stars du savon

La star de HOLLYOAKS, William Hall, a quitté le feuilleton à succès après presque neuf ans en jouant l’adolescent Luca Hay.

Les dernières scènes de William devraient être diffusées plus tard cette année et il a déjà terminé le tournage et se retirera de toutes les scènes diffusées à Noël.

La star de Hollyoaks, William Hall, a quitté le feuilleton à succès

L'acteur a quitté le feuilleton après neuf ans dans le rôle

Le personnage de William est le jeune fils de Ste Hay, joué par Keiron Richardson, sur le feuilleton, mais au lieu d’être refondu, on dit qu’il fera une sortie permanente du village.

William s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler la nouvelle en écrivant: “C’est terminé #lucashay wow, ça a été 9 années incroyables à jouer ce personnage et pas un seul moment n’a été mauvais.

“Honnêtement, je suis tellement heureuse de pouvoir dire que j’ai fait partie de la famille Hollyoaks et même si c’est triste de partir, je pars avec de bons souvenirs. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu au fil des ans, cela signifie beaucoup.

“J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve et de le partager avec vous !”

William peut être vu posant en deux clichés côte à côte dans le poste – un quand il a commencé comme un très jeune garçon, debout à côté du panneau Hollyoaks.

Dans le deuxième cliché, il a l’air beaucoup plus âgé et pointe le même signe quelques années plus tard.

Le jeune a partagé une série d’images de son passage sur le plateau, notamment en posant avec d’autres stars et en se tenant dans différentes parties du village.

Il apparaît également sur le tapis rouge avec un look élégant dans l’une de ses photos partagées.

Les co-stars de William l’ont félicité dans la section des commentaires, y compris Erin Palmer, qui joue Ella Richardson, qui a écrit : « Tu vas tous nous manquer Will. Bonne chance pour la suite.”

Ela-May Demircan, qui joue la sœur de Will à l’écran, Leah, a commenté: “J’ai adoré t’avoir comme frère à l’écran William, en envoyant tout mon amour vers toi.”

Jayden Fox, qui joue Bobby Costello, a déclaré: "Bonne chance Will." Et Duncan James, qui a joué le beau-père de Will à l'écran, a posté: "Awww félicitations Will."





On pense que William voulait partir dans le but de se concentrer sur ses travaux scolaires.

William était le troisième acteur à jouer le personnage de Lucas Hay. Il a repris le rôle de l’enfant acteur Reuben Thwaites au début de 2014.

Il est également le 20e membre régulier de la distribution à quitter le feuilleton cette année.

Certaines des autres stars de Hollyoaks à avoir récemment quitté la série incluent Nadina Mulkerrin, Gary Lucy, Lysette Anthony, Denise Welch et David Tag.

Les co-stars de Will ont partagé leurs messages de félicitations