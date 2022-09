L’acteur de “Heartland” et “American Gods” Robert Cormier est mort à 33 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur de “Heartland”, Robert Cormier, est décédé. Il avait 33 ans.

Cormier, qui a joué Finn Cotter dans “Heartland” et est apparu dans d’autres émissions de télévision telles que “American Gods” et “Slasher”, est décédé vendredi, selon sa nécrologie.

La cause du décès n’a pas été annoncée, mais la sœur de l’acteur né à Toronto a confirmé que Cormier est décédé dans un hôpital d’Etobicoke, en Ontario, alors qu’il souffrait de blessures suite à une chute, selon Le journaliste hollywoodien.

“Robert était un athlète, un acteur et un grand frère. Il avait la passion d’aider les autres et cherchait toujours à en faire plus. Il aimait les soirées cinéma avec sa famille et admirait beaucoup son père”, lit-on dans la nécrologie de Cormier.

“Il a eu un impact sur de nombreuses personnes tout au long de sa vie, que ce soit sa famille, ses coéquipiers et ses amis. La mémoire de Rob vivra à travers sa passion pour l’art et le cinéma, ainsi que ses trois sœurs qui signifiaient le monde pour lui”, a conclu la nécrologie.

UPtv – qui diffuse “Heartland” – a rendu hommage au défunt acteur sur Instagram, mardi, avec une légende qui disait: “Robert Cormier, alias Heartland’s Finn, était un talent incroyable, parti trop tôt.”

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès. Nos sincères condoléances vont à ses amis, sa famille et ses collègues”, a poursuivi le message avec un emoji de colombe blanche.

La légende sincère accompagnait une photo de Cormier sur le plateau “Heartland”, aux côtés de sa collègue actrice Amber Marshall.

Sur Instagram officiel de Heartland, une déclaration a été écrite au nom de la mort de l’acteur décédé.

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Robert Cormier. Il était un membre bien-aimé de la distribution de ‘Heartland’ au cours des deux dernières saisons”, a déclaré l’hommage.

“Au nom des acteurs et de l’équipe de ‘Heartland’, nos pensées vont à lui et à sa famille, qui ont demandé l’intimité pendant cette période difficile.”

Cormier a commencé son rôle dans la longue série “Heartland” au cours de la quinzième saison de l’émission. Les scènes dans lesquelles il a joué devraient être incluses dans la série 16, qui commence le 2 octobre.

L’acteur est également connu pour son personnage Kit Jennings dans “Slasher” de Netflix, tout en ayant des apparitions dans “Designated Survivor”, “Ransom” et “American Gods”.