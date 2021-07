On a demandé à Vikrant Massey, Taapsee Pannu et Harshvardhan Rane en conversation avec RJ Siddharth s’ils avaient été surpris en train de regarder quelque chose qu’ils n’auraient pas dû.

Massey a raconté un incident. Il a dit que l’incident le plus embarrassant s’était produit chez ma nani. Mes cousins ​​et moi regardions, et ma masi (tante) est entrée. Nous n’avons jamais pensé qu’elle serait debout à 3 heures du matin… Puis la marche de la honte. Je restais quelques jours chez ma nani, et chaque fois que je tombais sur mon masi, buvant un verre d’eau ou quelque chose, j’avais honte de la regarder dans les yeux. C’était très, très embarrassant. » Mais ma masi était très gentille. Elle ne l’a jamais dit à ma mère ni à personne d’autre. Il était entendu que les enfants avaient grandi.

Taapsee Pannu, d’autre part, s’est souvenue d’avoir dû regarder tout ce que son père voulait, et toute la famille se sentait mal à l’aise chaque fois qu’une « scène explicite » se présentait. Elle a dit qu’elle et sa sœur, Shagun, se regarderaient avec confusion.

Harshvardhan Rane s’est quant à lui souvenu des romans hindis bon marché qui seraient disponibles et des films de qualité B que certains cinémas montreraient. Il a dit que ces films étaient des inconvénients, car il faudrait attendre des heures juste pour regarder les scènes qu’ils voulaient voir.

Pour les inexpérimentés, réalisé par Vinil Mathew et écrit par Kanika Dhillon, Haseen Dillruba arrivera sur Netflix vendredi. L’histoire tourne autour d’une fille nommée Rani, qui a une liaison extra-conjugale. Une scène erratique se présente après la mort du mari de Rani, et elle est soupçonnée d’être le meurtrier. Le conte est un mélange parfait d’amour et de tentations.