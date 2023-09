L’acteur de Harry Potter, Sir Michael Gambon, alias Albus Dumbledore, est décédé à 82 ans ; les fans disent : « Levez vos baguettes »

Les fans d’Harry Potter sont endeuillés. L’acteur irlandais Sir Michael Gambon, qui incarnait le célèbre directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, est l’un des six des huit films de Harry Potter qui n’est plus. Il est décédé à 82 ans des suites d’une pneumonie. Les fans ont le cœur brisé par cette triste nouvelle. Il semblait qu’il était mort paisiblement dans son sommeil. Sa veuve Lady Gambon et son fils Fergus ont publié une brève déclaration confirmant la même chose. Sa famille était à ses côtés. Il a remporté quatre prix BAFTA. La disparition de Sir Michael Gambon a attristé des millions de Potterheads à travers le monde. Ses sages paroles ont inondé les réseaux sociaux et les fans s’en souviennent.

Une courte biographie de feu Sir Michael Gambon

Sir Michael Gambon est né à Dublin, en Irlande, mais sa famille a déménagé à Londres lorsqu’il était enfant. Il a été l’un des membres fondateurs de la compagnie de théâtre du Théâtre National de Laurence Olivier. Son travail dans le théâtre britannique a été très récompensé. Certains de ses autres personnages populaires incluent le rôle du détective français Jules Maigret dans Maigret et la série The Singing Detective. Les fans d’Harry Potter l’adoraient dans le rôle d’Albus Dumbledore, le directeur de l’école de sorcellerie de Poudlard. Il a repris ce rôle après le décès de Richard Harris. Il a joué le rôle du roi George V dans le Discours du Roi, le père du roi George VI, qui bégaie. Au cours de sa carrière, il a également remporté des nominations aux Emmy et Tony Awards. Il a été fait chevalier pour ses services en 1998. Sa dernière représentation sur scène remonte à 2012.

Le Premier ministre irlandais rend hommage à feu Sir Michael Gambon

Le Premier ministre irlandais connu sous le nom de Taoiseach, Leo Varadkar a rendu hommage sur X (anciennement Twitter) en disant : « Un grand acteur. Qu’il joue dans Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, il a tout donné à chaque représentation. » Les fans se souviennent de lui avec un immense amour sur les réseaux sociaux. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions…

« Même si nous venons de différents endroits et parlons dans des langues différentes, nos cœurs battent à l’unisson » – repose en paix, Michael Gambon ?? les e-mails que Chanel ne peut pas envoyer ? (@brinaloveish) 28 septembre 2023

merci d’avoir représenté avec passion le bouc absolu Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore ! repose en paix, on se souviendra toujours de toi ?? Éli (@byl8r) 28 septembre 2023

« Le bonheur peut être trouvé, même dans les moments les plus sombres, si seulement on se souvient d’allumer la lumière » – Albus Dumbledore Repose en paix Monsieur le Directeur #Dumbledore Acteur brillant. Toujours et pour toujours ? https://t.co/kDPfdhymV2 Priyanka Patra (@prii_yankaa) 28 septembre 2023

Après tout, pour un esprit bien organisé, la mort n’est que la prochaine grande aventure. » – #Dumbledore Reposez en paix Directeur ??#RIPMichaelGambon pic.twitter.com/oFdcauJp01 Akshat Goyal ?? (@Aksh_Bharat) 28 septembre 2023

Levez vos baguettes, tout le monde. ? Merci pour les souvenirs et pour avoir si magnifiquement perpétué l’héritage de M. Harris. #Harry Potter #Dumbledore #Albus Dumbledore https://t.co/a9O9BGY5id Avantika Gupta (@iAvantikaGupta) 28 septembre 2023

levez vos baguettes, reposez en paix professeur ?? niiiiii (@ssshhyyy_) 28 septembre 2023

C’est avec tristesse que nous apprenons que Michael Gambon, qui jouait Albus Dumbledore dans les six derniers films de Harry Potter, est malheureusement décédé à l’âge de 82 ans. S’il vous plaît, levez vos baguettes pour Michael et toute sa famille et ses amis pendant cette période difficile. Qu’il repose en paix. #reposez en paix pic.twitter.com/dPnQjOvMyt Asid Hoque (@asid_hoque) 28 septembre 2023

Levez vos baguettes bien haut pour Sir Michael Gambon #RIPDumbledore ? https://t.co/e8gU56GvYi Tata Cawol ? (@CarolSarreal) 28 septembre 2023

On voit que c’est navrant pour des millions de fans d’Harry Potter à travers le monde. Nous présentons nos condoléances à ses proches et à ses proches dans ce moment de deuil.